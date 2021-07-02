Крымские татары назвали клоунадой украинский закон о коренных народах

Закон о коренных народах - не более чем клоунада, он не сможет повлиять на положение народов Крыма, считает глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Так он прокомментировал недавно принятый Верховной Радой Украины закон, утверждающий статус коренных народов, сообщает РИА Новости. В законопроекте к числу коренных народов отнесены преимущественно проживающие в российском Крыму крымские татары, караимы и крымчаки. При этом в список не вошли русские и многие другие национальности, столетиями живущие на территории современной Украины.

- Закон выглядит неполноценным, недальновидным и никак не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил прекратить эту клоунаду и оставить мой народ в покое, - сказал Умеров.

Он назвал принятие закона очередным проявлением "виртуальной политики Украины". Вместо этого он посоветовал украинским властям заниматься проблемами внутренней политики и разрешением конфликта на Донбассе.

Также Эйваз Умеров считает, что в настоящее время все народы, живущие на полуострове, обеспечены всеми необходимыми правами и чувствуют себя комфортно.

- В Крыму происходит строительный бум религиозных объектов, повсеместно строятся мечети, нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальному признакам, - отметил спикер. - Это отмечают также иностранцы, посещающие республику.