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02.07.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Астрахани арестовали водителя, насмерть сбившего пешехода

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Следственное управление УМВД по Астраханской области возбудило уголовное дело после дорожной аварии в центре города: на улице Адмиралтейской автомобиль BMW 335i, на скорости выехал на встречную полосу, сбил пешехода, а затем врезался в торговый павильон.

В КЧР экс-судью обвинили в смертельном ДТП с двумя погибшими

Пострадавший - 30-летний шеф-повар известного в городе ресторана - скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, подозреваемый не справился с управлением, наехав на лужу, и машину занесло. В настоящее время 35-летний водитель заключен под стражу по решению Советского районного суда, иномарку изъяли и поместили на штрафстоянку.

Как ранее писала РГ, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, а номера числились в розыске.

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