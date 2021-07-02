В Ростове прошли обыски в департаменте потребительского рынка региона

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в департаменте потребительного рынка Ростовской области. Следственные мероприятия также проходят в доме руководителя организации Ирины Теларовой.

Как сообщает ТАСС, обыски могут быть связаны с ситуацией на оптовых рынках в Аксайском районе Ростовской области. Чиновницу и ее подчиненных подозревают в бездействии, из-за чего около Ростова-на-Дону могла процветать незаконная торговля.

Напомним, что 27 апреля около Ростова-на-Дону правоохранительными органами были закрыты торговые площадки "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной". В специальной операции участвовали 3500 сотрудников МВД и Росгвардии. Общая площадь оптовых рынков около 100 гектаров.

Владельцев рынков и главу администрации Аксайского района подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблениях полномочиями, контрабанде и нелегальной торговле.