В Сочи отели начали компенсировать туристам траты на ПЦР-тест

Сочинский отельер Владимир Масютин решил компенсировать отдыхающим траты на обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщил бизнесмен корреспонденту "РГ", эта практика внедрена в трех отелях горного кластера.

- Такое предложение действует при бронировании от пяти ночей, - отметил Масютин. - Стоимость проживания составляет от семи тысяч рублей за двухместный номер в сутки. Кстати, у нас не было ни одной отмены бронирования.

Гости с радостью восприняли такую инициативу и предложили местным властям перенять и растиражировать идею.

Напомним, с 1 июля в Краснодарском крае действуют новые ограничения, касающиеся заселения туристов в санатории, отели, мини-гостиницы и гостевые дома. Теперь обязательно требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда, или сертификат о вакцинации (достаточно сделать первый компонент любой прививки от коронавируса).

Также власти Кубани разрешили заселять гостей, переболевших коронавирусом, но информация об этом должна быть подтверждена официально, в том числе подойдет соответствующая запись на сайте Госуслуг. Причем с момента выздоровления до дня размещения должно пройти не более полугода.