Новости

В Петербурге вынесли вердикт банде, убивавшей пенсионеров ради квартир 14:53
Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
Захарова пригласила посла Британии посетить Крым, "но только не на эсминце" 14:27
Росгвардия проведет оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021" 14:26
Жена Петра Мамонова рассказала, что он не хотел прививаться 14:25
Лавров: Есть значительный прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке 14:24
Песков прокомментировал избиение экоактивиста 14:23
Лукашенко объявил об окончании антитеррористической операции в Беларуси 14:20
Фото: Сергей Безруков станет отцом в пятый раз 14:17
Посол Италии рассказал, когда итальянские границы откроются для россиян 14:08
Минюст получил доступ к банковской тайне 14:07
Режиссера клипов МакSим и Алсу похоронили под Смоленском 14:07
Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов" 14:01
Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках 14:00
В Сочи отели начали компенсировать туристам траты на ПЦР-тест 13:52
В Петербурге начнется повторная вакцинация от коронавируса 13:48
Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние 13:43
Boeing Красноярск - Ханчжоу подал сигнал тревоги 13:43
Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле 13:42
Песков ответил на слова Зеленского про флаг над Госдумой 13:38
Песков: Встреча Путина и Зеленского не готовится 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 13:52
Рубрика: Экономика

В Сочи отели начали компенсировать туристам траты на ПЦР-тест

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочинский отельер Владимир Масютин решил компенсировать отдыхающим траты на обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщил бизнесмен корреспонденту "РГ", эта практика внедрена в трех отелях горного кластера.

Фото: iStock
Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышение цен отельерами

- Такое предложение действует при бронировании от пяти ночей, - отметил Масютин. - Стоимость проживания составляет от семи тысяч рублей за двухместный номер в сутки. Кстати, у нас не было ни одной отмены бронирования.

Гости с радостью восприняли такую инициативу и предложили местным властям перенять и растиражировать идею.

Напомним, с 1 июля в Краснодарском крае действуют новые ограничения, касающиеся заселения туристов в санатории, отели, мини-гостиницы и гостевые дома. Теперь обязательно требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до приезда, или сертификат о вакцинации (достаточно сделать первый компонент любой прививки от коронавируса).

Также власти Кубани разрешили заселять гостей, переболевших коронавирусом, но информация об этом должна быть подтверждена официально, в том числе подойдет соответствующая запись на сайте Госуслуг. Причем с момента выздоровления до дня размещения должно пройти не более полугода.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Банки обязали предоставлять полную информацию о вкладах
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы