Юрист оценила решение суда о продаже единственной квартиры должника на Урале

Случай с жителем Екатеринбурга, которого из-за долгов переселили из шикарной квартиры в однушку, станет определяющим для судов по подобным делам. Об этом РИА Новости сообщила адвокат, специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш.

Ранее стало известно, что жителя Екатеринбурга по суду переселили в однокомнатную квартиру, а его двухуровневую квартиру за долги в 21,4 миллиона рублей продали с аукциона.

Ярмуш напомнила, что в России не действует прецедентное право. При этом судебная практика учитывает толкование законов другими судами, а истцы смогут ссылаться на решение уральского суда.

По ее словам, сейчас должникам - владельцам дорогостоящего жилья может грозить аналогичная процедура.

"Оно никак не нарушает никакие конституционные права этого должника банкрота. Он будет жить нормально. Зато кредиторы получат возмещение, хотя бы какие-то деньги, которые этот гражданин им должен, будут возмещены. И это правильно", - добавила Ярмуш.