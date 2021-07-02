На Урале с пенсионерки потребовали 5 млн рублей за "неправильный" дом

Эту историю мы недавно рассказывали подробно. Арендатором Юлия стала после торгов еще в 2015 году. Они с мужем рассчитывали быстро построить скромный дом в 60 квадратов по канадской технологии, чтобы воспользоваться льготной схемой выкупа шести соток. Мечта о деревенской идиллии разбилась о недостатки "дачной амнистии", хотя пенсионеры действовали добросовестно. Они прошли все судебные инстанции, доказывая, что их дом является капитальным, тогда как мэрия утверждала обратное. В конце концов, чиновники согласились, что жить в постройке можно, но выкатили огромную неустойку за аренду земли - за несколько лет, пока шли судебные баталии, и право собственности Шиловских на участок считалось аннулированным.

Новый виток тяжб - по поводу суммы долга и правомерности ее начисления - Юлия проиграла. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу, в которой екатеринбурженка пыталась оспорить часть 7 статьи 70 и часть 11 статьи 24 ФЗ от о госрегистрации недвижимости как несоответствующие Конституции. Дело в том, что когда Шиловских заключала договор с министерством по управлению госимуществом Свердловской области, ни в Земельном кодексе РФ, ни ФЗ о госрегистрации недвижимости не было процедуры проверки того, что построено в рамках "дачной амнистии", на соответствие конкретным характеристикам жилого дома. И у граждан обязанности доказывать соответствие объекта СНиПам тоже не было. При этом муниципальное законодательство позволяло проводить подобную проверку даже после регистрации права собственности. По мнению Юлии, это подрывает стабильность в гражданском обороте.

Сейчас она должна вернуть в бюджет почти 4,5 миллиона рублей за аренду шести соток и 410 тысяч пени. Для ветерана труда сумма огромная, явно несоразмерна "проступку".

- Эта проблема касается всей страны. Подобные дела о признании права на дом отсутствующим с целью оспорить льготный выкуп земли были в Сочи, Первоуральске и других городах. Гражданский кодекс не предусматривает отмены зарегистрированного права собственности, но Верховный суд указал, что подобная процедура возможна. Менять здесь надо даже не законы, а их судебное толкование, при котором почему-то стало возможным лишить права собственности, просто указав, что имущество "не такое", - комментирует юрист Светлана Карамян. - Более того, к сегодняшнему дню правительство Свердловской области изменило правило игры: выкупить земельный участок под индивидуальным жилым домом по льготной цене можно только через 5 лет аренды, которая подъемна не для всех. Полагаю, что такие меры сократят индивидуальное жилищное строительство. Оно будет доступно только тем, кто может себе позволить дом типа коттеджа, сомнения в капитальности которого не у кого не вызовут сомнений.