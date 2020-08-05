У мэрии особое мнение

Всю жизнь проработав инженерами, супруги решили перед выходом на пенсию перебраться за город. Они уже имели в собственности десять соток в поселке Шувакиш, рядом пустовало еще шесть. Докупить их просто так было нельзя - неразграниченные земли, поэтому Вадим и Юлия заявились на аукцион, где разыгрывали право аренды.

Им не повезло: в торгах участвовало четверо земельных спекулянтов. Они и взвинтили стоимость лота со 114 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Это сейчас супруги всех ловкачей по фамилиям знают, а тогда думали, что с ними торгуются такие же честные люди. Шиловских с мужем надеялись быстро построить дом из СИП-панелей по канадской технологии и выкупить участок по льготной цене (за 1,5 процента от кадастровой стоимости).

На возведение коробки на фундаменте с замкнутым тепловым контуром ушло 100 дней, за это время Юлия и Вадим выплатили аренду - около 415 тысяч рублей. Им даже удалось зарегистрировать недвижимость как жилую в Росреестре, а потом выкупить землю у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Однако у мэрии Екатеринбурга было совсем другое мнение по поводу капитальности строения ("РГ-Неделя" от 13.09.2018 г., "Дом, в котором нельзя жить"). Дело в том, что земельный и архитектурный надзор с 2013-го по 2019 годы осуществлял город, как и сбор арендных платежей, хотя участками Екатеринбурга распоряжался регион.

Бороться против административного ресурса оказалось очень тяжело. Мэрия подала иски и аннулировала 21 договор с МУГИСО, 19 из них вернули в формат аренды, в том числе надел Шиловских. Точно известно, что по трем фактам возбудили уголовные дела, то есть там действительно фигурировали мошенники, что касается остальных, то, по мнению Натальи Турыгиной, занимавшей тогда должность главного специалиста отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета, "люди осознавали, что поступают неправильно, пытались схитрить, чтобы побыстрее выкупить участки". Из трех экспертиз две признали дом Шиловских нежилым на момент заключения договора купли-продажи земли.

Новый иск

И вроде мотивы благородные: борьба с земельными спекуляциями, но законопослушным гражданам приходится постоянно оправдываться. Сотрудник земельного комитета в 2017-м в доме Юлии и Вадима не увидел ни канализации, ни отопления, ни света, осмотрев его только с улицы. Хотя в здании куча настенных электроконвекторов, во дворе скважина. Санузел поначалу действительно был уличный, но, когда мы приезжали к Вадиму и Юлии в 2018-м, они успели соорудить и туалет-септик, и ванную, как в квартире. К сегодняшнему дню добавился погреб и пристрой-мастерская, площадь дома выросла с 60 до 90 квадратных метров. Почему супруги на свой страх и риск продолжали вкладывать деньги в загородное жилье с непонятным статусом? Наверное, на что-то надеялись. Впрочем, их "теремок" и два года назад интересно смотрелся на фоне кирпичных коттеджей. Даже язык не поворачивался назвать его времянкой.

Не должно быть так, что один госорган продает недвижимость, а другой через год приходит с проверкой и возвращает аренду

В декабре 2018-го Юлия и Вадим записались на личный прием к новому мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. На тот момент их долг за аренду перед администрацией составлял уже 4,9 миллиона рублей. После встречи воспрянули духом:

- Нас внимательно выслушали, пообещали, что никто чинить препятствий больше не будет, а задолженность спишут. Надо только обсудить, как это сделать по закону. На нас можно отработать механизм, чтобы и другие добросовестные приобретатели вздохнули свободно.

Мы, признаться, тоже обрадовались: у истории - счастливый конец. Но спустя полтора года раздался новый звонок: "Мэр отказался от своих слов!" По словам Вадима Цукило, благодаря поручению градоначальника удалось получить уведомление о соответствии дома всем градостроительным нормам и правилам, оформить его и участок под ним в собственность повторно. А вот вместо того чтобы списать долг, 26 марта 2020 года администрация неожиданно выставила новый иск: аренда 5,6 миллиона рублей, набежавшая с апреля 2016-го по март 2019 года, и неустойка 2,8 миллиона.

- Я позвонил в земельный комитет: "А вы не хотите пригласить нас к себе, чтобы поговорить?" В ответ услышал: "А зачем?" Команда юристов новая, однако методы прежние, вникать не хотят, за бумагами человека не видят. Мы уже на пенсии, такую сумму нам никогда не закрыть, - возмущается хозяин дома.

Акцент на интересах человека

В официальном ответе заместитель главы администрации Игорь Сутягин пояснил Вадиму и Юлии, что безнадежной согласно статье 47.2 Бюджетного кодекса признается задолженность, у которой истек срок исковой давности (больше пяти лет). Кроме того, дело может быть прекращено в связи с отсутствием у должника средств на проведение процедуры банкротства, смертью ИП, ликвидацией юрлица-арендатора. Случай на Шувакише в этот перечень не попадает.

Читаешь - и возникает какое-то странное ощущение. Наверное, именно так себя чувствует человек, столкнувшийся с бездушной чиновничьей машиной. По-человечески все понимают, что поступают несправедливо, но к стенке прижимают - Бюджетным кодексом, договором. А разве не сама мэрия несколько лет искусственно создавала препятствия для регистрации дома?

Юрист Тарас Телегин, представляющий интересы семьи в суде, делает акцент как раз на том, что гражданин не должен страдать от пробелов в законе. Если спорные случаи и возникают, то они должны трактоваться в его пользу.

- По "дачной амнистии" объект регистрируется в Росреестре на основании описания.

МУГИСО формально не обязано его обследовать, но при этом в договоре выкупа земли указывает, что дом жилой. Не должно быть так, что один госорган продает недвижимость, а другой через год приходит с проверкой и возвращает аренду, - поясняет Телегин. - По сути, администрация Екатеринбурга злоупотребила правом: если что-то чиновников не устраивало, они могли потребовать привести здание в соответствие, а не аннулировать договор купли-продажи. Сейчас МУГИСО при всем желании не может подписать допсоглашение об уменьшении аренды. Прощение (списание) задолженности перед бюджетом в такой ситуации законом также не предусмотрено. Возможно, дойдем с этим делом до Верховного суда РФ, а при необходимости - и до Конституционного.

Сразу два райсуда рассматривают дела, связанные с домиком на Шувакише: Ленинский - по сумме долга, Кировский - уже по иску Юлии Шиловских - о резонности изменений условий договора. На наш взгляд, эта история - яркая иллюстрация болезней местного землеустройства, когда разделение функций между областью и муниципалитетом выходит боком простому человеку.

Тем временем

На редакционный запрос в администрацию Екатеринбурга пришел комментарий от юристов земельного комитета: "Между МУГИСО и Шиловских Ю. П. 25.12.2015 был заключен договор аренды земельного участка, находящегося по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Зеленая, площадью 600 квадратных метров под строительство индивидуального жилого дома. Договор был заключен на срок с 22.12.2015 по 21.12.2035. 04.04.2016 его расторгли в связи с заключением договора купли-продажи земельного участка. Апелляционным определением Свердловского облсуда от 09.07.2018 договор купли-продажи признан недействительным, стороны возвращены в договорные отношения на основании договора от 25.12.2015. Во исполнение апелляционного определения Шиловских Ю.П. была начислена арендная плата за период с 2015 по 2019 год. В рамках осуществления мероприятий по охране бюджета в Ленинский райсуд подано исковое заявление о взыскании с Шиловских Ю. П. задолженности по договору аренды земельного участка. Судом будет дана надлежащая правовая оценка доводам сторон, в том числе доводам Шиловских Ю. П., и вынесено мотивированное решение. В случае наличия оснований для списания задолженности в порядке ст. 47.2 Бюджетного кодекса может быть решен вопрос о списании таковой".

P. S.

"РГ" обратилась в Управление Генпрокуратуры по УрФО с просьбой дать оценку сложившейся ситуации с точки зрения нарушения гражданских прав. Нам ответили, что требуется проверка. Наше письмо направлено в прокуратуру Свердловской области. По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства подготовят ответ.