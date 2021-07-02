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Рубрика: В мире

Спасители возобновили работы на месте рухнувшего дома во Флориде

Фото: AP Photo/Gerald Herbert Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Приостановленные накануне поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в американском городе Серфсайд возобновились. Здесь находятся бригады и спецтехника.

Фото: REUTERS/SENATOR JASON PIZZO
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В минувший четверг, первого июля, власти сообщали о приостановке работ. Как пояснила глава округа Майами-Дейд, решение приняли из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций. Напомним, 12-этажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, погибли 18 человек, 37 - удалось спасти, судьба еще 145 человек остается неизвестной.

Ранее президент США сообщил, что у властей пока нет четкого понимания причин обрушения дома во Флориде. Об этом Джо Байден рассказал после совещания с представителями местных властей и спасательных служб. Он отметил, что расследование инцидента продолжается, пишет ТАСС.

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