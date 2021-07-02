Спрос на Lada во втором полугодии вырос в два раза

С января по июнь 2021 года в России было продано 200 219 автомобилей марки Lada: спрос вырос не только к карантинному полугодию в 2020-ом, но и показал положительную динамику относительно позапрошлого года.

Первое полугодие отметилось ростом на 51%, если сравнивать с январём-июнем 2020 года, в сравнении с 2019 годом рост составил 14,9%.

Июнь выдался успешным для Lada: 40 096 автомобилей (+ 43,1% к июню 2020 года и + 30,3% к июню 2019 года). Список бестселлеров остался без изменений:

• Lada Granta - 14 133 автомобиля;

• Lada Vesta - 11 932 автомобиля;

• Lada Largus - 5682 автомобиля.

В компании отметили, что продажи семейства Lada Niva, в которое входят Niva Travel (бывшая "Шнива") и Niva Legend (ранее - Lada 4х4), тоже увеличиваются: в июне совокупный объём реализации внедорожников составил 5399 автомобилей.

"Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто", - прокомментировал итоги полугодия и июня исполнительный вице-президент АО "АвтоВАЗ" по продажам и маркетингу Оливье Морне.