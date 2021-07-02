Топ-5 опций, которые отвлекают и раздражают водителей

Различные опции автомобиля могут не только помогать водителю, но и отвлекать его от дороги. Назойливую электронику не всегда удается отключить.

Первой в списке стоит штатная навигационная система. Иногда она подключена не к сотовой связи, а к радиоканалам. Поэтому поступающая информация не столь оперативна и точна. А есть устройства, которые вообще работают в автономном режиме, пишет aif.ru.

Поэтому вместо оптимального с учетом пробок маршрута система выдает далекий от идеала вариант. Поэтому многие водители предпочитают достать свой мобильный телефон, запустить бесплатные сервисы и забыть про штатную систему, за обслуживание которой нередко приходится платить.

Система голосового управления - вторая в списке - задумывалась как помощник для водителя. Но далеко не все программы работают адекватно. Водителю приходится по несколько раз повторять запрос, и не факт, что робот его распознает верно. Многих раздражает и то, что голосовой помощник воспроизводит речь с ошибками, неправильно расставляет ударения в словах и так далее.

Опция "старт-стоп" была создана для того, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на атмосферу. Во время стоянок она отключает двигатель, чтобы исключить выброс большого количество оксидов азота, появляющихся на холостых оборотах. В пробке эта опция лишь мешает. При смене дорожной ситуации водитель внезапно обнаруживает, что система уже отключила двигатель, и ему не удастся быстро прошмыгнуть в освободившееся пространство.

Контроль давления в шинах может быть реализован в двух вариантах. Более дорогом, когда датчики стоят внутри колес. И более дешевом, считывающим данные с системы АБС. Вторая определяет давление по скорости вращения колес. И не всегда точно. К примеру, на дороге где много ям, колеса будут вращаться по-разному. Стравливания воздуха может и не быть, предупреждения будут ложными. А настоящий прокол опция может проигнорировать.

Пятым в списке следует автоматически подруливатель. Он помогает удерживать машину в своей полосе движения. Камера считывает границы белых линий, но электроника может и ошибаться. Сбоит эта опция, к примеру, во время дорожных работ, когда разметка бывает частично срезана. Система может потянуть автомобиль на середину дороги поближе к встречной полосе. При объезде препятствия опция тоже может вмешаться и потянуть руль прямиком на проблемный участок.