Умер народный артист СССР Николай Сличенко

"Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте театра.

Причина смерти артиста не уточняется. О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позднее.

Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Художественным руководителем театра "Ромэн" являлся с 1977-го.

Известен ролями в лентах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "В дождь и в солнце", "Трудное счастье", "Олеко Дундич".