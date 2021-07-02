Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Актер, режиссер, народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ромэн", легендарный советский артист Николай Сличенко, ранее попавший в реанимацию, скончался сегодня на 87-м году жизни.
"Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте театра.
Причина смерти артиста не уточняется. О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позднее.
Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Художественным руководителем театра "Ромэн" являлся с 1977-го.
Известен ролями в лентах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", "В дождь и в солнце", "Трудное счастье", "Олеко Дундич".