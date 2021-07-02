В Европе снова растет число больных коронавирусом

Глава европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что на прошлой неделе количество заболевших коронавирусом в Европе выросло на десять процентов. По его словам, это произошло "из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений, из-за того, что миллионы людей не привиты".

Клюге также отметил, что штамм "Дельта" (индийский штамм) распространяется очень быстро и обгоняет "Альфу", а это приводит к увеличению числа госпитализаций и смертей.

В связи с этим Клюге призвал оценить риски при проведении полуфинала и финала Евро-2020, особенно учитывая, что индийский штамм был найден у нескольких сотен зрителей, вернувшихся с матчей из Лондона, Копенгагена и Санкт-Петербурга.

На настоящий момент в Европе вакцинировано, по данным ВОЗ, 24 процента населения, причем около 40 процентов медиков и примерно половина людей старше 65 лет еще не сделали прививку. В связи со всем вышесказанным многие эксперты ожидают к осени новую волну коронавируса в Европе.

По словам Клюге, существуют три условия для новой волны избыточных госпитализаций и смертей до осени: новые штаммы, дефицит вакцинации, несоблюдение мер предосторожности и рост личного общения людей, как, например, на стадионах во время футбольных матчей или в барах.