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Рубрика: В мире

В Канаде лесной пожар уничтожил деревню, где зафиксирована аномальная жара

Пожар в Луттоне. Фото: REUTERS/2 RIVERS REMIX SOCIETY Пожар в Луттоне. Фото: REUTERS/2 RIVERS REMIX SOCIETY
Пожар в Луттоне. Фото: REUTERS/2 RIVERS REMIX SOCIETY

Лесной пожар практически полностью уничтожил деревню Луттон в канадской провинции Британская Колумбия, где на этой неделе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия.

Фото: REUTERS/JASON REDMOND
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По данным противопожарной службы, сгорели 90 процентов всех строений, включая медицинский пункт и полицейский участок, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. Деревню в спешке покинули около тысячи человек, у которых из-за стремительно распространяющегося огня на сборы было не более 15 минут. По данным полиции, до сих пор часть жителей Луттона не вышла на связь.

Ранее сообщалось, что в Британской Колумбии бушуют 26 лесных пожаров. Приказы на эвакуацию получили сотни домохозяйств. О жертвах и пострадавших информации нет.

Напомним, с прошлой недели в ряде провинций Канады установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. По данным полиции, жертвами погоды могли стать около пятисот человек.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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