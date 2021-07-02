В ОДКБ обсудили тревожную ситуацию на таджикско-афганской границе

В Москве состоялась рабочая встреча начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и первого заместителя командующего - начальника Главного штаба пограничных войск госкомитета нацбезопасности Таджикистана Насимджона Раджабзода.

Тема разговора - укрепление внешних границ. На очередном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ было принято заявление с выражением обеспокоенности ситуацией в Афганистане, повлекшей ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств - членов ОДКБ.

Не секрет, что в связи с выводом войск западной коалиции, фактически бегством из Афганистана, в регионе и особенно в приграничных районах резко выросла активность талибов. Конечно, это большая проблема, которая беспокоит всех партнеров по ОДКБ.

"Насимджон Раджабзода ознакомил начальника Объединенного штаба ОДКБ с ситуацией на таджикско-афганской границе, анализом ее развития и проводимых пограничными войсками госкомитета национальной безопасности Республики Таджикистан мероприятиях по укреплению границы", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.