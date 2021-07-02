В РФ подвели текущие итоги Года Германии

Почему все больше российских школьников начинают учить "язык Шиллера и Гете"? Как Бетховен оказался у Полярного круга? Не пострадал ли деловой климат из-за пандемии? Об этом и многом другом, подводя промежуточные итоги Года Германии в России, "Российской газете" рассказали посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, директор Немецкого культурного центра имени Гете в Москве Хайке Улиг и председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Вообще-то Год Германии в РФ, стартовавший прошлой осенью, должен был, согласно первоначальным планам, завершиться как раз в эти дни. Однако пандемия не только спутала многие карты, но и дала новый шанс. Чтобы успеть воплотить все задуманное в сложных условиях, организаторы Года решили продлить его до ноября 2021-го. "Год Германии идет полным ходом, и я очень рад, что нам удалось его продлить, и потребовалось проявить немалую гибкость. Надо признать, что до сих пор он проходил несколько иначе, чем мы планировали, - говорит посол. - Но нам удалось очень многое реализовать - в том числе благодаря поддержке наших российских партнеров. Многое осуществилось в виртуальном, что-то в гибридном, но кое-что и в очном формате. У нас были крупные проекты в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время мы провели огромное число менее крупных мероприятий по всей России, везде они были общедоступными и пробудили у многих россиян интерес к Германии".

В роли "культурного посланника" года в Россию прибыл сам господин Бетховен - в виде скульптур немецкого художника Оттмара Херля. Этот единственный в мире улыбающийся Бетховен проехал через всю Россию - от Калининграда до Дальнего Востока и даже побывал у Полярного круга. Музыка, кино, современное искусство - мероприятия года не обошли стороной ни один уголок культурной жизни.

Как рассказала директор Гете-Института в Москве Хайке Улиг, особенно популярными стали Pop-Up-фестивали - в формате "всплывающих", то есть временных, тематических площадок. Они прошли в Казани, Краснодаре, Владивостоке, теперь на очереди Калининград.

Жители и гости Москвы еще могут увидеть две масштабные выставки в рамках Года - "Железный век. Европа без границ" в Историческом музее и "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Новой Третьяковке. Осенью планируется и третья - "Многообразие. Единство", посвященная современному европейскому искусству. А еще в России прошел самый длинный дистанционный урок немецкого языка. Кстати в наших школах его учат более двух миллионов школьников - это настоящий рекорд! Во многом интерес к "языку Шиллера и Гете" растет благодаря тому, что российские учителя по-настоящему интересно его преподают, признает госпожа Улиг.

Благодаря Году Германии активизировались и связи двух стран в экономике. Причем пандемия как всякий кризис открыла новые возможности, считает глава Российско-Германской внешнеторговой палаты. По словам Маттиаса Шеппа, 95 процентов входящих в нее компаний, согласно последнему опросу, рассчитывают на очень хорошее или, как минимум, удовлетворительное развитие ситуации. И это лучший результат за последние годы.

- О промежуточных итогах Года Германии читайте здесь.