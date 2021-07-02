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В театре "Ромэн" прокомментировали смерть худрука Сличенко

Новости
    02.07.2021, 15:27
Текст:   Олег Усков

В театре "Ромэн", художественным руководителем которого был скончавшийся сегодня на 87-м году жизни народный артист СССР Николай Сличенко, прокомментировали смерть артиста, однозначно заверив, что COVID здесь не виноват. Хотя точная причина смерти актера и режиссера пока неизвестна.

"Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет", - рассказала представитель театра "Пятому каналу". Отметив, что артист "чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало".

Как сообщила директор театра по маркетингу Галина Гофман, Сличенко ушел буквально несколько часов назад, и его коллеги и друзья пока приходят в себя от состояния шока.

Поэтому никто еще не занимался организацией прощания. Которое пройдет в театре: "Тут обсуждать нечего".

Где будет похоронен народный артист - определят позже.

Ранее сообщалось, что Сличенко попал в реанимацию из-за проблем с легкими.

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