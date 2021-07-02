В Вашингтоне обрушилось строящееся здание

В Вашингтоне обрушился строящийся дом. Об этом сообщила пожарно-медицинская служба города в своем Twitter. Предполагается, что причиной ЧП стала сильная гроза.

В результате обрушения несколько рабочих получили травмы, пишет РИА Новости. Еще один строитель оказался под завалами. Его удалось обнаружить.

Накануне президент США Джо Байден посетил город Серфсайд (штат Флорида), где в ночь на 24 июня обрушился многоэтажный жилой дом. Здесь он провел совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб, встретился с участниками поисково-спасательной операции. По последним данным, из-под обломков извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.