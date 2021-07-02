В Ижевске установили водяную завесу после выброса хлора

Хлор, выброс которого произошел на станции подготовки воды в Ижевске, не распространился за пределы объекта. Спасатели организовали водяную завесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ижводоканала".

По словам представителя компании, произошла разгерметизация одной из емкостей с хлором. В организации заверили, что утечка не распространилась за пределы станции, она локализована в пределах склада. Персонал станции эвакуирован, на месте ЧП работают четыре экипажа МЧС.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщила, что на улице Песочная, 9а произошел выброс хлора. В связи с этим спасатели рекомендовали жителям срочно покинуть территорию городка Металлургов, а если эвакуация невозможна, то необходимо оставаться в помещении, предварительно произведя его герметизацию. Также рекомендовано было подняться как можно выше.

По данным источника "Интерфакс" в администрации города, по техническим причинам произошла утечка из цистерны с хлором весом 800 кг. Однако угрозы жилому сектору нет, эвакуация жильцов не требуется.

Чтобы не допустить распространения хлора за пределы станции, сотрудники МЧС установили водяную завесу. По данным РИА Новости, на территории станции работает система орошения, поданы шест стволов для осаждения паров хлора. Проводится мониторинг ПДК вредных веществ в атмосфере. Жильцы ближайших домов оповещены о ЧП.