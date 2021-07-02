Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично подметила изменение риторики президента Украины Владимира Зеленского.

Как написала Захарова на своей странице в Facebook, Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 1 июля 2021 года заявил про отношения с россиянами, что "Мы точно не один народ".

При этом, если посмотреть на его интервью донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года, то там стоит заголовок "Мы один народ".

"В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!", пишет Захарова.

"Очевидно, за 7 лет многое изменилось", - прокомментировала представитель МИД РФ противоречивые заявления украинского президента.

В ходе "Прямой линии" 1 июля президент России Владимир Путин заявил, что считает русским и украинский народы одним целым. В ответ Зеленский написал в Twitter, что украинцы и русские - разные народы, и у каждого свой путь.