Анна Нетребко отметит юбилей в Кремлевском Дворце

Новости

В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ 13:29
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек 13:22
Погибшего в Горячем Ключе спасателя представят к награде посмертно 13:20
Под Тамбовом задержали троих человек, напавших на экоактивиста 13:16
Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной 13:14
В Башкирии в аварии с автобусом пострадали трое детей 12:51
В Горячем Ключе при тушении пожара в многоэтажке погиб спасатель 12:43
Космонавт Олег Новицкий с борта МКС поздравил белорусов с Днем независимости 12:40
В Бурятии из-за COVID-19 закрыли федеральные торговые сети 12:37
В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи 12:34
Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы" 12:11
В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации 12:07
Опубликовано видео с места падения машины в ущелье Адыр-су 11:56
В четырех российских регионах в этом году запустят беспилотное такси 11:41
Руководство тюрьмы в США игнорирует жалобы летчика Ярошенко на зубную боль 11:33
Спасатели спустили с Эльбруса жителя Санкт-Петербурга 11:30
В Москве выявлено 7446 новых случаев COVID-19 11:26
В Волгограде задержали закладчиков с килограммом героина 11:26
Кабмин выделил более 8,3 млрд рублей на оплату отпускных медикам и соцработникам 11:22
В Иркутской области запретили работу театров, соляриев и саун 11:16
Бандиты планировали совершить в КБР террористические акты 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 12:41
Рубрика: Культура

Анна Нетребко отметит юбилей в Кремлевском Дворце

Текст: Северьян Цагарейшвили
Свой юбилей королева оперы Анна Нетребко отметит 18 сентября. В этот день знаменитая певица выйдет на сцену Государственного Кремлевского Дворца, где вместе с друзьями и коллегами из разных стран мира представит специальную программу.
Фото: Предоставлено PR&PROMO Фото: Предоставлено PR&PROMO
Фото: Предоставлено PR&PROMO
Фото: Michael Poehn/Wiener Staatsoper
"Макбет" с Анной Нетребко - последняя премьера сезона Венской оперы

Впервые блеснув на международной сцене в партии Людмилы в опере Глинки "Руслан и Людмила", Анна Нетребко быстро завоевала репутацию одной из самых ярких певиц нового тысячелетия. Сегодня без ее выступлений не обходится афиша ни одного крупного театра, а "дерзкая" харизма и обаяние, эффектная внешность и незабываемые сценические образы подарили ей любовь зрителей по всему миру. За почти тридцать лет карьеры певица сменила вокальное амплуа, трансформировавшись из игривой Адины и хрупкой Джильды в макабрическую Леди Макбет и царственную Турандот. Сегодня она продолжает осваивать новые партии, расширять репертуар, а в следующем году ей предстоит дебютировать в "кровавой" партии Абигайль в вердиевском "Набукко" на сцене лондонского "Ковент-Гардена".

Свой 50-летний юбилей Нетребко решила отметить в России, на сцене Государственного Кремлевского Дворца, где в последние годы она выступает часто - как в классическом, так и эстрадном репертуаре. Ее юбилейный гала, получивший название "Анна Нетребко приглашает", станет грандиозным театрализованным шоу: благодаря тонкой игре света огромное сценическое пространство будет преображаться в площадки ведущих оперных домов мира. Поздравлять оперную диву с праздником в этот вечер будут ее коллеги-певцы - Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Хибла Герзмава, Петр Бечала: в их исполнении в первом отделении концерта будет звучать оперная музыка. А во второй части вечера на сцене появятся звезды шоу-бизнеса - Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многие другие, с кем Анну Нетребко связывают долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. С музыкантам в этот вечер будет выступать Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова.

Кстати

Узнать о том, где приобрести билеты, можно на сайте Государственного Кремлевского Дворца.

Культура Музыка Классика Гид-парк Персона: Анна Нетребко

Главное сегодня

Путин: Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи
Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"