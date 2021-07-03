Анна Нетребко отметит юбилей в Кремлевском Дворце

Свой юбилей королева оперы Анна Нетребко отметит 18 сентября. В этот день знаменитая певица выйдет на сцену Государственного Кремлевского Дворца, где вместе с друзьями и коллегами из разных стран мира представит специальную программу.

Впервые блеснув на международной сцене в партии Людмилы в опере Глинки "Руслан и Людмила", Анна Нетребко быстро завоевала репутацию одной из самых ярких певиц нового тысячелетия. Сегодня без ее выступлений не обходится афиша ни одного крупного театра, а "дерзкая" харизма и обаяние, эффектная внешность и незабываемые сценические образы подарили ей любовь зрителей по всему миру. За почти тридцать лет карьеры певица сменила вокальное амплуа, трансформировавшись из игривой Адины и хрупкой Джильды в макабрическую Леди Макбет и царственную Турандот. Сегодня она продолжает осваивать новые партии, расширять репертуар, а в следующем году ей предстоит дебютировать в "кровавой" партии Абигайль в вердиевском "Набукко" на сцене лондонского "Ковент-Гардена".

Свой 50-летний юбилей Нетребко решила отметить в России, на сцене Государственного Кремлевского Дворца, где в последние годы она выступает часто - как в классическом, так и эстрадном репертуаре. Ее юбилейный гала, получивший название "Анна Нетребко приглашает", станет грандиозным театрализованным шоу: благодаря тонкой игре света огромное сценическое пространство будет преображаться в площадки ведущих оперных домов мира. Поздравлять оперную диву с праздником в этот вечер будут ее коллеги-певцы - Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Хибла Герзмава, Петр Бечала: в их исполнении в первом отделении концерта будет звучать оперная музыка. А во второй части вечера на сцене появятся звезды шоу-бизнеса - Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многие другие, с кем Анну Нетребко связывают долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. С музыкантам в этот вечер будет выступать Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова.

Кстати

Узнать о том, где приобрести билеты, можно на сайте Государственного Кремлевского Дворца.