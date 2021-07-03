Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной

В усиленном варианте пограничного контроля осуществляется охрана государственной границы Беларуси с Украиной, протяженность которой превышает тысячу километров. Об этом сообщил в субботу, 3 июля, официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, пояснив, что данном направлении возросло число пограничных нарядов, как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

А на отдельных участках, уточнил представитель ГПК, слова которого приводит БЕЛТА, "с учетом складывающейся обстановки пограничники применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне".

Что касается оформления лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, добавил Бычковский, то оно осуществляется как на въезд, так и на выезд "с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь".

"В белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе", - подчеркнули в ГПК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости, что он распорядился полностью перекрыть белорусско-украинскую границу.