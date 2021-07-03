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03.07.2021 21:09
Рубрика: В мире

Более 300 афганских военных укрылись в Таджикистане после боя с талибами

Текст: Александр Саможнев

Пограничники впустили на территорию Таджикистана более 300 афганских военнослужащих, отступивших после боя с движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщило агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

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Пограничники разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й и 6-й погранзаставой. "Афганцы пересекли границу после ожесточенного сопротивления талибам в целях сохранения личного состава", - говорится в сообщении ГКНБ.

По данным таджикских сил безопасности, в субботу, в 18:00 по местному времени осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Районы были полностью захвачены талибами. Несмотря на это, "обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников".

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы.

Обстановка в Афганистане заметно усложнилась после объявления США и из союзников о выводе войск. Предполагается, что американский воинский контингент покинет Афганистан к 11 сентября. В 2010-2013 году численность западных сил в ИРА превышала 150 тысяч человек, информирует ТАСС.

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