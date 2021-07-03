Дирижер Василий Петренко проведет фестиваль в Новом Иерусалиме

Несмотря на сложную постпандемийную обстановку в музее "Новый Иерусалим" с 14 по 18 июля пройдет IV open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей". За три года существования фестиваля на нем выступали скрипач Максим Венгеров, пианисты Николай Луганский и Кирилл Герштейн, дирижеры Владимир Юровский и Андрей Борейко. Оркестром-резидентом фестиваля остается Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Накануне открытия фестиваля его художественный руководитель, дирижер Василий Петренко рассказал "РГ" о программе фестиваля, о планах предстоящего сотрудничества с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова, о сложностях посткороновирусной обстановки в мире и важности культуры в жизни современного общества.

На каких условиях будет проходить фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Новом Иерусалиме?

Василий Петренко: Что касается ограничений на данный момент, по Московской области это 500 человек для массовых мероприятий на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и при продаже билетов на какие-то конкретные места. Мне сложно сказать, но ближайшие две недели покажут, в какую сторону движется кривая, но хочется верить, что дальнейшее ухудшение не произойдет. С начала июня, как все знают, количество заболевших значительно возросло, и в Московской области особенно. В силу этого и были приняты ряд ограничений. Разумеется, мы соответствуем всем тем требованиям, которые на данный момент существуют для Московской области по массовым мероприятиям. В Атриуме в Новом Иерусалиме, при соблюдении социальной дистанции, будет порядка 400 мест.

Что касается остальных ограничений, сейчас в Европе, в Евросоюзе пытаются предотвратить распространение нового дельта-штамма, поэтому ряд стран ввели карантинные ограничения по прибытию из России. Что будет через две недели, мы увидим, и в этом отношении, конечно, очень хочется, чтобы все заявленные солисты и дирижеры имели возможность приехать. Но это проблема не в том, чтобы приехать в Россию - проблема в том, чтобы вернуться.

В Великобритании все еще действует карантин для приехавших из России?

Василий Петренко: В Великобритании карантин действует для всех, кроме стран из "зеленого листа" (а это очень немного государств, или даже частей государств. Вот недавно туда добавили Майорку, Балеарские острова и Мальту). Россия в так называемом "желтом листе" (как светофор - красный, желтый и зеленый). Для стран "желтого листа" обязателен карантин, тесты на второй и на восьмой день. Все это, естественно, за свой счет. Прибывающим из стран "красного листа" необходимо заранее оплатить себе специальный отель по прибытию и десять дней провести там. Все это вместе с тестами стоит около двух тысяч фунтов. А без предоплаты тебя просто не пустят в страну, так же как и без того, чтобы ты не забронировал тесты.

В программе фестиваля в Новом Иерусалиме в этом сезоне возможны замены?

Василий Петренко: Мы все живем в реальности, когда замены в программе могут происходить в любой момент. Это неудобство и усложнение художественного творчества, я бы так сказал. И, к сожалению, это зависит не от организаторов, а просто от властей чаще всего. Конечно, бывают внештатные ситуации, потому что вирус есть, и у людей бывают положительные тесты. Но я надеюсь, что все солисты и дирижеры, которые заявлены, доедут. Что касается общей тематики, в этом году у нас несколько перекрестных тем. Основная - это 50-летие со дня смерти Стравинского, которое отмечает весь музыкальный мир, мы посвящаем фестиваль ему. Будут три больших балета: "Жар птица", "Петрушка" и "Весна священная", будет "Аполлон Мусагет", кроме этого, будет музыка, которая вокруг Стравинского. На концерте-открытии мы с Кириллом Герштейном будем играть концерт Равеля для фортепиано с оркестром. Некоторое время Стравинский был не просто дружен с Равелем, но и состоял с ним в поэтической переписке: они писали стихи, без посвящений, но друг для друга. Они показывали друг другу пьесы. Потом у них произошли некоторые разногласия, в силу разных взглядов на Дягилевские сезоны, и их пути разошлись, хотя до последнего мгновения очень уважали друг друга. Многие пьесы написаны приблизительно в одно и то же время, как и "Русалочка" Цемлинского, которую я должен был в марте или в апреле исполнить в Москве (к сожалению, это не состоялось в силу невозможности приезда). "Русалочка", написанная в те же годы, что и "Весна священная" и "Петрушка", автобиографична для Цемлинского, особенно в свете его истории с Альмой Малер (тогда еще Альмой Шиндлер) и Густавом Малером. В этой пьесе Цемлинский отождествлял себя с самой Русалочкой, которая пожертвовала своей любовью ради того, чтобы остался жив Принц (или гений, в случае Малера). Для Цемлинского это была очень личная история, к тому же он всю жизнь оставался пропагандистом музыки Густава Малера, дирижировал первый посмертный концерт из музыки Малера с "Песнью о земле". С этим будет связана и Первая симфония Малера, которую исполнит Российский национальный молодежный симфонический оркестр во втором концерте Фестиваля, и будет очень интересно сравнить реакцию публики на эти два сочинения.

Альма Шиндлер сама была композитором, и в том числе поэтому мы перекидываем мостик к другой женщине-композитору, певице Полине Виардо, которой в этом году исполнилось бы 200 лет. Ее влияние на русскую культуру нельзя переоценить, но как композитора ее знают не так много. Между тем она была одним из первопроходцев в том обществе, в котором даже подумать о том, чтобы женщина могла быть композитором, было сложно. В программе фестиваля будет концерт из ее романсов и арий в камерном жанре (она ничего не писала для большого оркестра), и таким образом мы отметим и этот юбилей.

Кроме того, у нас 150-летие со дня написания концерта Сен-Санса для виолончели с оркестром, который исполнит Миша Майский. Есть и другие художественные параллели. Тот же Малер, к примеру, написал одну из своих известных песен - "Проповедь Антония Падуанского рыбам" из цикла "Волшебный рог мальчика", под влиянием картины Арнольда Бёклина "Антоний Падуанский проповедует". Между тем этот же художник своей картиной "Остров мертвых" побудил Рахманинова к созданию одноименной симфонической поэмы, которую мы также исполним на этом фестивале.

Есть и барочная музыка - направление, которое, я считаю, очень важно развивать, поэтому оркестр "Musica Viva" представит ряд сочинений, в том числе произведение Боттезини, а ансамбль "Виртуозы Москвы" выступит с очень классной, нарядной программой, тоже соприкасающиеся и со Стравинским, и с более старыми произведениями.

Кроме того, в этом году мы отмечаем юбилей Пьяццоллы концертом из его сочинений для бандонеона или аккордеона в камерном жанре, с элементами танго и латинских танцев - на мой взгляд, это очень интересная и, в большой мере, именно классическая музыка.

Каков принцип приглашения солистов на фестиваль в Новом Иерусалиме?

Василий Петренко: Солисты, которых мы приглашаем для участия в фестивале - музыканты с российскими или советскими корнями, сделавшие себе большую часть карьеры на Западе (этот принцип приглашения солистов мы декларировали с основания фестиваля). Например, пианист Кирилл Герштейн, который родился в Воронеже, но его карьера расцвела в США и Европе. Я много выступаю с ним в зарубежных странах. Скрипач Сережа Догадин, который, несмотря на то, что выиграл конкурс Чайковского, большую часть карьеры построил на Западе. Это Кирилл Карабиц, дирижер с украинскими корнями, карьера которого сложилась в Великобритании, он много лет возглавляет Симфонический оркестра Борнмута. И виолончелист Миша Майский, который сначала стал известен, скорее, за рубежом, нежели в России. Сейчас он достаточно часто приезжает в Россию, и мы стараемся эту линию продолжать. Певица Альбина Шагимуратова, которая исполнит песни Малера в качестве персонального дебюта на заключительном концерте, достаточно серьезно известна за рубежом, хотя на данный момент выступает на ведущих российских сценах.

Официально известно, что с 1 сентября вы становитесь художественным руководителем Госоркестра имени Е.Ф. Светланова. Расскажите о ваших творческих планах в новом качестве?

Василий Петренко: Я очень рад, что наше сотрудничество с Госоркестром, которое уже много лет происходит в разных ипостасях, теперь будет в таком варианте. Разумеется, отношусь с огромной благодарностью к Владимиру Юровскому, к тому, что он сделал в оркестре. Кстати, проекты и фестивали, в которых он принимает активное участие (например, фестиваль "Истории с оркестром", который сейчас прошел в Москве) будут продолжаться. Что касается новых идей, есть разные наметки. Конечно, в наступающем сезоне 2021- 2022 года приходится идти на некоторые компромиссы в силу того, что пандемия еще не прошла. Мне бы хотелось больше работать с большими циклами, например, в течение сезона-двух сыграть симфонии Малера, чтобы это был один большой проект. Мне бы хотелось больше жанровой синестезии: мы будем совмещать разные жанры - играть не только классическую музыку, но и добавлять элементы танца, визуальные эффекты, современную, электронную музыку. Также мне бы хотелось вернуться к Первой венской школе и играть больше сочинений периода Гайдна, Моцарта, Бетховена, потому что для любого оркестра это очень полезно. Это, скажем так, организует правила игры в оркестре, и для музыкантов это очень хороший инструмент, чтобы понять, как именно мы играем ту или иную мелодию, тот или иной стиль. Кроме того, считаю важным и дальше расширять программу современной музыки. Если мы не дадим шанс современным композиторам, то кто даст? А время неумолимо.

Разумеется, у оркестра будет гастрольная жизнь, наверное, даже более активная, чем при Владимире Михайловиче. Потому что он был все-таки связан некоторыми эксклюзивными обязательствами, у меня эксклюзивных обязательств (необходимости согласовывать каждую из своих поездок с Госоркестром) нет, и я езжу в туры с разными другими коллективами (в том числе с моим Лондонским оркестром). И, разумеется, будут образовательные программы, более тесное сотрудничество с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром, мастер-классы и образовательные "академии". У нас запланировано много концертов, а откроем новый сезон мы музыкой Шостаковича. Весной будет исполнен концерт Метнера, который достаточно редко играется, с Николаем Луганским. Будет ряд вокальных концертов. На протяжении сезона будет представлена музыка практически всех жанров. Кроме того, с Госоркестром у нас запланировано два тура по России. Надеюсь, что они состоятся, и мы порадуем жителей не только Москвы, но и всех остальных городов, в которые мы сможем приехать.

Вы упомянули, что завершаете сотрудничество с Ливерпульским оркестром. С чем это связано?

Василий Петренко: В Ливерпуле у меня был бессрочный контракт. После 16 лет работы у меня ощущение, что оркестр - как ребенок, который вырос и его в определенное время необходимо отпустить, чтобы у него появилась большая самостоятельность, чтобы он не был постоянно привязан к родителям. Это при всем том, что по-прежнему у нас остается очень большая мотивация и мы с удовольствием музицируем и будем продолжать сотрудничество (у меня здесь будет титул почетного дирижера, и две-три недели каждый год как минимум я буду приезжать сюда).

У вас уже есть прeемник?

Василий Петренко: Да, замечательный венесуэльский дирижер Доминго Хиндоян (его супруга Соня Йончева, одна из ведущих сопрано мира). Решение было принято, основываясь на мнении музыкантов. Музыканты выбирают художественного руководителя из ряда дирижеров, которых они видели в течение нескольких лет, такая практика распространена в большинстве западных оркестров.

Сбылись ли ваши прогнозы по ситуации с оркестрами Великобритании, которые вы давали в начале пандемии?

Василий Петренко: В Великобритании те риски, с которыми столкнулись оркестры, и то, за что потом я сам боролся как за часть культуры, которую можно было потерять, а восстановить невозможно - были встречены поддержкой Правительства, и мы очень благодарны за это. В течение последнего сезона, с мая-июня прошлого года, оркестрам были предоставлены гранты, которые позволяли им оставаться на плаву. Были разработаны системы субсидий, покрывающих (по минимуму, конечно, но тем не менее) зарплаты сотрудников на время вынужденного отпуска (когда у человека нет возможности работать в силу ограничений, введенных правительством, а у работодателя нет возможности ему заплатить, потому, что нет бизнеса, ничего не происходит). Сейчас, к сожалению, наступает новая часть, потому что Великобритания с 1 июля эти схемы уменьшаются (если раньше было 80% от зарплаты, то теперь это 60% и дальше собираются до сентября или октября довести до 30%). Идея этого понятна: стимул для бизнеса возвращаться назад к работе, не сидеть на шее у государства. Но с точки зрения классического искусства это возможно только при отсутствии социальной дистанции. Любой концерт менее 75% публики для оркестра в Великобритании, это убыток. А на данный момент невозможно сделать даже 50% в силу всех ограничительных мер. На прошлой неделе все шесть симфонических оркестров Лондона написали открытое письмо. В этом году проводится фестиваль Энеску в Бухаресте, большой традиционный фестиваль, на который приглашены шесть лондонских оркестров (кроме этого, еще и оркестры Венской и Берлинской филармонии, Госоркестр тоже принимал в нем участие). Но, к сожалению, карантинные меры и отсутствие исключений для оркестров приводит к тому, что это невыполнимо без убытков. В случае невыполнения кумулятивный, то есть общий убыток этих шести оркестров за счет того, что они не смогут поехать на этот фестиваль, составит около девяти миллионов фунтов. Государство пока не собирается это покрывать. Для того, чтобы этого убытка не было, нужно принять всего одну простую вещь - позволить оркестру вернуться без карантина. Это нормальная жизнь, когда ты возвращаешься после концерта из одной страны в Великобританию, и на следующий день у тебя репетиция в Лондоне и наоборот. А сейчас все озадачены Евро 2020. Кстати, исключение для vip-персон из УЕФА было предоставлено на 3,5 тысячи человек. Сейчас в Англии будут два матча на стадионе Уэмбли. В качестве пробной меры разрешено будет 75% зрителей (а это значит 70 тысяч человек соберутся в одном месте. Это примерно, как "Алые паруса" в Санкт-Петербурге). Но это внутренние дела Англии, это жители Великобритании: здесь прививочная компания проведена с намного большим успехом, чем в России на данный момент.

Что касается 3,5 тысяч чиновников, посещающих чемпионат и аккредитованных УЕФА - им предоставлена возможность без карантина приехать, посетить матч и уехать, соответственно, куда они собирались. Культура, к сожалению, находится достаточно далеко внизу списка приоритетов правительства. И это, кстати говоря, отлично от России, где культура находится значительно выше по рейтингу с точки зрения внимания властей. В России более гибкая система.

Как вы оцениваете ситуацию в области культуры в разных странах сейчас, в постпандемийное время?

Василий Петренко: Чем больше внимания от правительства к искусству, тем лучше в принципе атмосфера в обществе и обстановка в стране. Это не значит, что сразу все цветет, но для людей, для артистов, для всех, кто работает в этой индустрии, это очень важно. Здесь, в России, есть понимание того, что власть тебя поддерживает. Это чрезвычайно важно, потому что без культуры, без нашей внутренней культуры и без нашей общей культуры мы в принципе не человечество, мы становимся животными.

Поспособствует ли массовая вакцинация поддержке культурной отрасли?

Василий Петренко: Массовая вакцинация может помочь только в том случае, если она не будет политизирована. Какая цель любой вакцины? Организм, в который вводится вакцина, должен производить антитела, которые либо блокируют попаданиe вируса, либо блокируют его распространение. Прививка это не панацея - шанс заболеть остается, но течение болезни намного смягчается. Ограничения в признании вакцин это исключительно политические инструменты. Они могут привести к гибели людей.

В прошлом интервью "РГ" вы, сохраняя оптимизм, говорили о возможностях, которые открывает для каждого лично временный карантин. Какие достижения у вас были в этот непростой период?

Василий Петренко: Большая часть репертуара, который я продирижировал за прошлый год, я выучил за время карантина. Я почти постоянно работал. Огромное количество концертов, конечно, было без публики: это были записи, концерты онлайн, концерты по стриму. Но главное - это большая часть новой выученной музыки и репертуарные открытия. Например, австро-немецкий композитор XX века Франц Шрекер. Недавно вышла запись - вместе с "Русалочкой" Цемлинского, пьеса Ф. Шрекера "День рождения Инфанты". Это балетная пантомима на сюжет сказки Оскара Уальда. Две недели назад в Барселоне дирижировал "Песню голубки" - это из "Песен Гурре" Шенберга, которую он сам оркестровал для камерного состава. Еще одно открытие - Альфонс Дипенбрук, дирижировал его в Голландии, тоже малоизвестный у нас композитор, но одна из икон голландского стиля, музыка постромантическая, где-то между Вагнером, Штраусом и Малером. Словом, практически в каждом концерте сейчас какие-то новые пьесы. Это такой пласт музыки, которой, наверное, при обычной жизни, мне просто не успеть было бы выучить. В остальном, наверное, очень много узнал из мира медицины, но это мы все узнали. Во всяком случае, любые новые знания идут на пользу.

Справка "РГ"

Василий Петренко родился и получил образование в Ленинграде. Главный дирижер Королевского филармонического оркестра Ливерпуля (2009-2021), Молодежного оркестра Евросоюза (с 2016), главный приглашенный дирижер Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (с 2016). Почетный профессор Ливерпульского университета и Университета Liverpool Hope, удостоен звания "Почетный гражданин Ливерпуля". С 1 сентября 2021 года Василий Петренко займет должность художественного руководителя Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова в Москве.