Эксперты оценили инициативу о вакцинации туристов на Кубани

Обязательную вакцинацию в отелях Кубани для тех, кто еще не сделал прививку, представители туристической отрасли назвали более мягкой мерой, которая не приведет к глобальным переменам, пишет ТАСС. Ранее власти региона планировали открыть курорты только для привитых туристов.

Так, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина считает, что такие послабления в требованиях к отдыхающим много туристов не привлекут. "В Краснодарский край люди часто приезжают отдыхать из дальних регионов, у некоторых бывает акклиматизация. К тому же все по-разному реагируют на прививки: кто-то их переносит легко, а кому-то в течение недели плохо", - говорит она.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков подчеркнул, что механизм приема туристов требует дальнейшей проработки. По его словам, сейчас условия посещения Кубани могут быть интересны только тем, кто хочет просто сделать прививку.

Тем не менее эксперты не исключают, что благодаря более мягким условиям поток туристов на курорты Кубани может увеличится на 10 процентов, но не более. Они также склоняются к тому, чтобы в числе требований к приезжающим на отдых граждан оставить только обязательный отрицательный ПЦР-тест. Причем, экспресс-лаборатории, где можно сделать такой тест, должны появиться в каждом городе региона.

Между тем, многие участники туристической отрасли уже готовятся к тому, чтобы разместить прививочные пункты на своей территории.