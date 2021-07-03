Новости

Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь 08:50
Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну 08:40
Украина - Англия. Онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020 08:38
Депутат Рады предрек объединение России, Украины и Беларуси 08:22
В Японии 20 человек пропали без вести 08:18
Эксперты оценили инициативу о вакцинации туристов на Кубани 08:05
На Украине мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer 07:25
В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора 07:10
Кучеров помог "Тампе" выиграть третий матч финала Кубка Стэнли 06:21
Власти Майами отселят жильцов дома, признанного небезопасным 06:21
Названы полезные продукты, которые легко заменят кофе 06:18
Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета 05:28
Бразильцы вышли в полуфинал Кубка Америки, в меньшинстве победив Чили 05:27
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга 05:00
Более ста праздничных проектов ожидают белорусов в День независимости 05:00
Власти Финляндии изменили правила въезда для туристов 04:33
Саудовская Аравия приостановила въезд из ОАЭ и еще двух стран из-за COVID-19 04:14
Приморский экстремал пройдет по Амуру на сап-борде путем Невельского 03:43
Минздрав Аргентины выявил новые случаи заражения штаммом "дельта" 03:32
Министру обороны Украины подарили туфли после скандала с курсантками 03:30
Аномальная жара на западе Канады увеличила статистику летальности 02:54
Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе ликвидировали 02:50
Из-за непогоды в японской префектуре Канагава объявили эвакуацию 02:10
Защитник сборной Италии порвал ахилл в матче с Бельгией 01:37
Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 08:05
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили инициативу о вакцинации туристов на Кубани

Текст: Елена Манукиян

Обязательную вакцинацию в отелях Кубани для тех, кто еще не сделал прививку, представители туристической отрасли назвали более мягкой мерой, которая не приведет к глобальным переменам, пишет ТАСС. Ранее власти региона планировали открыть курорты только для привитых туристов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Названы условия возврата туристам денег за путевки на Кубань

Так, председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина считает, что такие послабления в требованиях к отдыхающим много туристов не привлекут. "В Краснодарский край люди часто приезжают отдыхать из дальних регионов, у некоторых бывает акклиматизация. К тому же все по-разному реагируют на прививки: кто-то их переносит легко, а кому-то в течение недели плохо", - говорит она.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков подчеркнул, что механизм приема туристов требует дальнейшей проработки. По его словам, сейчас условия посещения Кубани могут быть интересны только тем, кто хочет просто сделать прививку.

Тем не менее эксперты не исключают, что благодаря более мягким условиям поток туристов на курорты Кубани может увеличится на 10 процентов, но не более. Они также склоняются к тому, чтобы в числе требований к приезжающим на отдых граждан оставить только обязательный отрицательный ПЦР-тест. Причем, экспресс-лаборатории, где можно сделать такой тест, должны появиться в каждом городе региона.

Между тем, многие участники туристической отрасли уже готовятся к тому, чтобы разместить прививочные пункты на своей территории.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19 Отпуск 2021. Выбор есть Развитие туризма в России

Главное сегодня

Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
Катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
В районах Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы