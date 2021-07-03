Есть на каждом столе: Кардиолог назвала три продукта для долгой жизни

Последние работы учёных подтвердили, что одним из продуктов, который способствует долголетию, являются яйца. Речь об исследовании специалистов из Китая с участием около 500 тысяч человек. Специалисты посоветовали есть одно яйцо в день.

Об этом в эфире программы "Жить здорово!" рассказала кардиолог, доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева, отметив, что, например, "в перепелиных яйцах холестерина больше, чем в куриных".

Вторые в списке еды для долголетия - содержащие живые бактерии кисломолочные продукты. Они способствуют нормальному функционированию кишечника.

Третий продукт - грецкие орехи. Исследования показывают, что им присущи антиоксидантные функции, которые защищают клетки. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

Ранее врач из Германии Франциска Рубин перечислила продукты, обладающие лечебными свойствами и укрепляющими организм. Среди них оказались овсяные отруби, мёд, имбирь, картофель, капуста, куркума, а также растительные масла, соль, лимон и лук.