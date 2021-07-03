Мишустин подписал распоряжение о назначении Анисимова ректором ВШЭ

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, что Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора "Вышки".

Справка "РГ"

Никита Анисимов родился 20 февраля 1978 года в г. Химки (Московская область). В 1998 году окончил МГУ им. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год работал в МГУ им. Ломоносова. С 2007 по 2009 год - ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников. С 18 августа 2016 возглавлял Дальневосточный федеральный университет.