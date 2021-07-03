Новак рассказал об условиях подключения домовладений к газу

До 4 млн домовладений смогут бесплатно подключить к газу по новым правилам. Об этом 3 июля заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1". Он подчеркнул, что председателем правительства уже подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом.

Так, за подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. Бесплатно газ он обязан подвести от магистрального трубопровода до забора частной территории. "Жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри своего участка, а также приобрести необходимое оборудование", - сказал вице-премьер.

Между тем во время ежегодной "Прямой линии" президент обратил внимание, что на все работы по газификации частных домов будет заключаться один типовой договор, который сейчас разрабатывается в правительстве. В нем пропишут план работ и все, что связано с обустройством участка. Это позволит избежать необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений.

В программу бесплатной газификации вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тысяч км газопровода. За этот период "Газпром" планирует инвестировать в программу 526,1 млрд рублей.