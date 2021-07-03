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3 июля 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 2 июля 2021 года № 301 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 3 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", дополнив пунктом 2519 следующего содержания:

"2519 Юридическим лицам (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств федерального бюджета) и индивидуальным предпринимателям представлять информацию о работниках, исполняющих профессиональные (служебные) обязанности, еженедельно до 12.00 по пятницам посредством размещения на портале covid.novreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация должна включать:

наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);

ИНН, телефон, адрес электронной почты (при наличии);

дата представления информации;

сведения об общей численности работников юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе:

количество работников, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР (чел.);

количество работников, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) по результатам тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 (чел.);

количество работников, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей

государственную регистрацию (чел.);

количество работников, имеющих медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.06.2021 (чел.).

Министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области обеспечить проведение анализа размещенной на портале информации и еженедельно представлять доклад на заседании штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCOV, на территории Новгородской области.".

2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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