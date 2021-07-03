Первые 300 км на Haval Jolion: Creta, Seltos и Kaptur могут выдохнуть

Буквально пару недель назад в России состоялся дебют нового китайского кроссовера Haval Jolion, который уже успели прозвать "убийцей" Hyundai Creta и Renault Kaptur, причем небезосновательно. Заявка компании из Поднебесной очень достойная: Jolion крупнее, солиднее и богаче всех конкурентов по сопоставимой цене. Однако после премьерного тест-драйва нам удалось еще раз более вдумчиво оценить возможности новинки, после которых стало понятно, что специфических особенностей у машины хватает.

Удобно устроиться за рулем смогут не все

Фото: Пресс-служба Haval

Несмотря на отличную даже базовую комплектацию, китайцы уделили недостаточно внимания удобству посадки водителя.

Руль не регулируется по вылету, диапазоны движения кресла не оптимальны, профиль добротных на вид сидений оказывается слабоват. Как результат - долгий поиск удобного положения без каких-либо гарантий устроиться. На дальних расстояниях тело людей среднего роста и выше (особенно ноги) начинает быстро уставать.

Очень крутая, но бестолковая мультимедийная система

Фото: Пресс-служба Haval

Громадный экран посреди передней панели - фактически центр управления всем второстепенным функционалом автомобиля. Китайцы не пожалели денег на его обеспечение, но, увы, не смогли грамотно организовать пользование системой.

Проще говоря, чтобы совершить любое действие в машине - изменить температуру климат-контроля, включить подогрев сидений или поменять режим движения - придется лезть в дебри меню и искать там нужную функцию. Делать это на ходу катастрофически неудобно, а порой и небезопасно.

Маленькая строка "горячих клавиш" под экраном такая же бестолковая. Во-первых, потому что тоже сенсорная, во-вторых, с не самыми нужными функциями, а в-третьих, ее постоянно задеваешь рукой, активируя то автопарковщик, то подогрев стекол, когда пытаешься что-то найти в меню большого экрана. Как это все будет работать зимой - очень большой вопрос.

Фото: Пресс-служба Haval

Собственно, не очень много толку и от цифрового щитка приборов. Любой из трех видов подложки не отличается ни красотой, ни информативностью. Быстро считывается только скорость. В остальном - набор горящих пиктограмм. Что мешало сделать красивую имитацию классических приборов, как это сделано, например, у машин концерна VAG, непонятно.

Кстати, самая базовая версия Haval Jolion - наглядный пример того, когда чем проще, тем лучше. У такого кроссовера привычные аналоговые циферблаты "приборки" со 100%-ой читабельностью и удобные клавиши под экраном. Жаль, их мало. Большая часть функций также зашита в экран.

Маленький багажник

Фото: Пресс-служба Haval

Понятно, что кроссовер позиционируется как городской, но в России ареал его обитания гарантированно будет шире, а значит многим понадобится хороший и большой багажник, которого… у Jolion нет.

Даже визуально можно определить, что трюм Haval очень скромный, меньше чем у Creta - около 350-370 литров. Точные данные производитель почему-то называть не берется.

Больше всего смущает маленькая глубина, притом, что в подполье находится узкая докатка. Кроме того, нет в багажнике ни креплений, ни сеток, ни фиксаторов, ни лаза для длинномеров. Пара кармашков по бокам, да корытце в подполье.

Вопросы к роботу

Фото: Пресс-служба Haval

Помимо самой простой версии Jolion на механике, все остальные модификации оснащаются китайским аналогом DSG - роботизированной трансмиссией с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Признаться, на ходу коробка ведет себя хорошо, сбиваясь на заметные паузы лишь при переключении режимов или кикдауне.

Однако перед конкурентами, которые однозначно будут "давить" на родное для уха российского автомобилиста на сочетание "1.6-автомат", у продавцов Haval точно будут сложности с аргументацией.

Сколько проживут в наших условиях китайские сцепления и каково придется трансмиссии в пробках, будут рассказывать уже первые клиенты. Отметим лишь, что даже апологеты роботов - Volkswagen и Skoda - потихоньку начали возвращать на свои модели вместо DSG привычный гидромеханический автомат.

Бездорожье вычеркиваем

Фото: Пресс-служба Haval

Те, кто уже настроился взять за не очень большие деньги оснащенный под завязку полноприводный кроссовер с турбомотором, будут вынуждены немного остудить пыл.

Топовые версии Jolion 4x4 еще проходят сертификацию и официально в продаже их нет. Причем на конец июня дилеры даже пока не смогли толком назвать сроки поставок таких модификаций. Так что любителям полного привода в любом случае пока придется идти к конкурентам.

Кроме того, рассчитывать на особое бездорожье "Джолиону" все равно не стоит. Клиренс в 190 мм один из самых небольших в классе. У машины нет никакой пластиковой защиты по периметру кузова, да и под днищем тоже. Низко весит губа переднего бампера.

Выводы

Haval Jolion - одно из самых интересных предложений в классе. Достаточно крупный кроссовер предлагает приятную внешность, просторный салон, отличный уровень оснащения и турбодвигатель даже в базовой версии. Отказаться от такого, читая прайс-лист, точно смогут не все. Однако, как мы выяснили, переоценивать возможности машины точно не стоит, положить на лопатки любимчиков российского авторынка "Джолион" вряд ли сможет.