Пять проблем, которые возникают с автомобилем в жару

"РГ" выделила пять основных проблем, которые могут случиться с автомобилем в летнюю жару, а также дала простые рекомендации, которые помогут снизить риск перегрева и повреждения ряда узлов и деталей.

Течь топлива

Опытные автомобилисты знают, что когда установилась жаркая погода, не стоит заправлять топливный бак под завязку.

Причем эта рекомендация становится вдвойне актуальной, если после заправки "до пробки" вы не отправляетесь в дорогу сразу, а ставите машину на парковку.

В этом случае кузов машины под прямыми лучами солнца начнет сильно нагреваться (до 50 - 60 градусов), а в топливном баке неизбежно возрастет внутреннее давление. Если бензин или солярка залиты под крышку, то капли горючего могут выдавливаться через вентиляционный клапан или через неплотно прикрытую крышку бензобака. И это еще самое меньшее из зол.

Худший сценарий - это пожар от случайной искры или окурка. Кроме того, в жару опасна также езда с полным баком по ухабистой дороге. Топливо может вытекать в этом случае через пробку или вентиляционный клапан. Если оно попадет на разогретые глушитель или элементы тормозной системы, не исключены опять-таки печальные последствия.

Урон резине, пластику, стеклу

Ввиду того, что в состав шин входит большой процент природного каучука, его структура искажается под действием солнечной радиации.

Если в пятне нагрева на долгое время устанавливается температура более 50 градусов, этом может привести расслаиванию материала шины. Чаще всего на боковинах появляются характерные трещины, а сцепные свойства протектора ухудшаются.

Кроме того, высокая температура негативно влияет на обшивку салона. Расширяются стыки панелей, в результате чего провоцируются скрипы пластика. Кожаная обивка от прямого воздействия солнца тоже может со временем потрескаться. Наконец, жара опасна для лобового стекла, особенно когда на нем имеются сколы и трещины. Шансы получить большие трещины прежде всего на "лобовухе" увеличиваются, если подать на разогревшееся стекло холодный воздух из кондиционера или заехать на разогретом на солнце автомобиле на мойку.

Проблемы с тормозами

Не секрет, что жарким летом вероятность перегрева тормозной системы повышается. Чаще всего это связано с использованием старой тормозной жидкости.

В запущенных ситуациях в каналах образуются воздушные пузыри, что может привести к ухудшению замедления или даже полному отказу тормозов. Кроме того, как известно, при частом и активном торможении в жару, в особенности на горных спусках, старая тормозная жидкость закипает быстрее.

Вместе с тем, именно в жару изношенные тормозные патрубки, выполненные на основе синтетических каучуков, могут дать течь, что опять-таки может стать причиной аварии. Наконец, на автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивания поршней суппортов и цилиндров.

Система охлаждения двигателя

Проблемы с системой охлаждения двигателя начинают усугубляться в жару, как правило тогда, когда в радиаторе находится антифриз, который не меняли достаточно долго (более трех лет или 45 тыс. км).

В старом антифризетвыработаны антикоррозионные и антикавитационные присадки. Соответственно, жидкость более агрессивно воздействует на сальники и патрубки, вызывает коррозию металла и, что самое неприятное, начинает закипать.

Проблему закипания охлаждающей жидкости наиболее часто усугубляют механические повреждения радиатора или попросту его забитые ячейки. Другие частые виновники перегрева - неисправные термостат, крышка расширительного бачка, помпа, поломка охлаждающего вентилятора и разгерметизация системы охлаждения. В жару любая из этих неисправностей даст знать о себе быстрее, чем в холодные сезоны.

Аккумулятор

Принято считать, что аккумулятор получает экстремальные нагрузки исключительно зимой при так называемых "холодных" пусках мотора. Тем не менее, в сильную жару ресурс АКБ также стремительно снижается.

Дело в том, что при постоянных высоких температурах процесс саморазряда батареи протекает быстрее, что ведет к преждевременному старению АКБ и выходу из строя. Происходит также физическое испарение воды из электролита в банках АКБ.

В результате снижается уровень электролита и оголяются пластины. Соответственно, снижаются емкость батареи и выдаваемый ею пусковой ток. Кроме того, в жару клеммы батареи окисляются быстрее, что также нарушает эффективность работы АКБ и уменьшает срок ее службы.