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03.07.2021 13:41
Рубрика: Легковые авто

Пять проблем, которые возникают с автомобилем в жару

Текст: Борис Захаров
"РГ" выделила пять основных проблем, которые могут случиться с автомобилем в летнюю жару, а также дала простые рекомендации, которые помогут снизить риск перегрева и повреждения ряда узлов и деталей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Течь топлива

Опытные автомобилисты знают, что когда установилась жаркая погода, не стоит заправлять топливный бак под завязку.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Причем эта рекомендация становится вдвойне актуальной, если после заправки "до пробки" вы не отправляетесь в дорогу сразу, а ставите машину на парковку.

В этом случае кузов машины под прямыми лучами солнца начнет сильно нагреваться (до 50 - 60 градусов), а в топливном баке неизбежно возрастет внутреннее давление. Если бензин или солярка залиты под крышку, то капли горючего могут выдавливаться через вентиляционный клапан или через неплотно прикрытую крышку бензобака. И это еще самое меньшее из зол.

Худший сценарий - это пожар от случайной искры или окурка. Кроме того, в жару опасна также езда с полным баком по ухабистой дороге. Топливо может вытекать в этом случае через пробку или вентиляционный клапан. Если оно попадет на разогретые глушитель или элементы тормозной системы, не исключены опять-таки печальные последствия.

Урон резине, пластику, стеклу

Ввиду того, что в состав шин входит большой процент природного каучука, его структура искажается под действием солнечной радиации.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog_/
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Если в пятне нагрева на долгое время устанавливается температура более 50 градусов, этом может привести расслаиванию материала шины. Чаще всего на боковинах появляются характерные трещины, а сцепные свойства протектора ухудшаются.

Кроме того, высокая температура негативно влияет на обшивку салона. Расширяются стыки панелей, в результате чего провоцируются скрипы пластика. Кожаная обивка от прямого воздействия солнца тоже может со временем потрескаться. Наконец, жара опасна для лобового стекла, особенно когда на нем имеются сколы и трещины. Шансы получить большие трещины прежде всего на "лобовухе" увеличиваются, если подать на разогревшееся стекло холодный воздух из кондиционера или заехать на разогретом на солнце автомобиле на мойку.

Проблемы с тормозами

Не секрет, что жарким летом вероятность перегрева тормозной системы повышается. Чаще всего это связано с использованием старой тормозной жидкости.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В запущенных ситуациях в каналах образуются воздушные пузыри, что может привести к ухудшению замедления или даже полному отказу тормозов. Кроме того, как известно, при частом и активном торможении в жару, в особенности на горных спусках, старая тормозная жидкость закипает быстрее.

Вместе с тем, именно в жару изношенные тормозные патрубки, выполненные на основе синтетических каучуков, могут дать течь, что опять-таки может стать причиной аварии. Наконец, на автомобилях без системы ABS в жару эффективность торможения снижается из-за перегрева или подклинивания поршней суппортов и цилиндров.

Система охлаждения двигателя

Проблемы с системой охлаждения двигателя начинают усугубляться в жару, как правило тогда, когда в радиаторе находится антифриз, который не меняли достаточно долго (более трех лет или 45 тыс. км).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В старом антифризетвыработаны антикоррозионные и антикавитационные присадки. Соответственно, жидкость более агрессивно воздействует на сальники и патрубки, вызывает коррозию металла и, что самое неприятное, начинает закипать.

Проблему закипания охлаждающей жидкости наиболее часто усугубляют механические повреждения радиатора или попросту его забитые ячейки. Другие частые виновники перегрева - неисправные термостат, крышка расширительного бачка, помпа, поломка охлаждающего вентилятора и разгерметизация системы охлаждения. В жару любая из этих неисправностей даст знать о себе быстрее, чем в холодные сезоны.

Аккумулятор

Принято считать, что аккумулятор получает экстремальные нагрузки исключительно зимой при так называемых "холодных" пусках мотора. Тем не менее, в сильную жару ресурс АКБ также стремительно снижается.

Фото: Istock
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Дело в том, что при постоянных высоких температурах процесс саморазряда батареи протекает быстрее, что ведет к преждевременному старению АКБ и выходу из строя. Происходит также физическое испарение воды из электролита в банках АКБ.

В результате снижается уровень электролита и оголяются пластины. Соответственно, снижаются емкость батареи и выдаваемый ею пусковой ток. Кроме того, в жару клеммы батареи окисляются быстрее, что также нарушает эффективность работы АКБ и уменьшает срок ее службы.