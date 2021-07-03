Посол РФ: Вашингтон обратил внимание на слова Путина об инциденте с Defender

"Убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом Антонов отметил, что чиновники в Белом доме и Госдепартаменте давали ссылки на выступление российского лидера на "Прямой линии".

"Я бы сказал так: сигнал считан. Считан он соответствующими ведомствами, он анализируется", - добавил посол. Он также отметил, что уже запросился на встречу к директору ФБР, а также директору ЦРУ и американскому министру обороны, и выразил надежду, что удастся поговорить о тех существующих между Россий и США проблемах.