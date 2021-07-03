Поздравления Дмитрия Мезенцева по случаю Дня независимости Беларуси

Председателю Высшего Государственного Совета Союзного Государства, президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко

Уважаемый Александр Григорьевич!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь!

Этот праздник символизирует успехи Республики в различных сферах государственного строительства, в экономике, социальной

и культурной сферах. Объединяет всех, кому дорога Беларусь - прекрасная самобытная земля. Единство белорусского народа, преемственность поколений в сохранении исторической памяти и многовековых традиций - фундамент успешного развития страны.

Символично, что 3 июля - годовщина освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это дата, близкая сердцам миллионов людей не только в Беларуси, но и в России.

Великая Отечественная война показала, сколь дорогой ценой далось советскому народу право на свободу. Единство армейского строя воинов Красной Армии в 1941-1945 годах, партизанское движение и сегодня обязывают крепить дружбу, единство и славянское братство, множить и укреплять связи Беларуси и России, а в масштабе Союзного государства - добиваться успехов.

Разрешите пожелать Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья, дальнейших свершений во благо Республики Беларусь и Союзного государства!

С глубоким уважением,

Д.Мезенцев

Премьер-министру Республики Беларусь Р.А.Головченко

Уважаемый Роман Александрович!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости - праздником, который вошел в жизнь каждого гражданина Республики, олицетворяя собой любовь к Родине и уважение к ее героической истории.

Символично, что 3 июля - это годовщина освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - дата, близкая сердцу миллионов белорусов и россиян.

Беларусь достигла впечатляющих результатов в государственном строительстве, обновлении общества и модернизации экономики. Последовательно отстаиваются внешнеполитические интересы страны. Масштабные проекты реализуются и в рамках Союзного государства. Совместными усилиями будет продолжена работа по выполнению значимых программ экономической Союзной интеграции - во благо умножения потенциалов Беларуси и России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших свершений во благо Республики Беларусь и Союзного государства!

С глубоким уважением,

Д.Мезенцев

Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И.Кочановой

Уважаемая Наталья Ивановна!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики и 77-й годовщиной со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

Государственный праздник близок сердцам белорусов. Для миллионов россиян, для которых Беларусь - родная, братская страна, это также символ мужества и героизма защитников единого Отечества, проявленных в годы Великой Отечественной войны, а сегодня - символ стабильного развития страны.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов во благо Республики, добра и благополучия!

С глубоким уважением,

Д.Мезенцев

Председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Первому заместителю Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России В.П.Андрейченко

Уважаемый Владимир Павлович!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики!

3 июля - годовщина освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, особенный день, который дает право вновь склонить головы перед павшими на полях сражений Великой Отечественной войны, перед воинами Красной Армии, партизанами, освободившими землю Беларуси. Этот праздник объединяет граждан Беларуси - страны, где уважают и чтят труд людей, которые вносят достойный вклад в ее развитие и процветание, упрочение отношений с Российской Федерацией в рамках Союзного государства.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех трудах и начинаниях во благо Республики Беларусь!

С глубоким уважением,

Д.Мезенцев