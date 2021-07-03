Почему в Беларуси 3 июля празднуют День Независимости

В истории Беларуси существует много дат, которые можно назвать моментом основания национальной государственности, но жители республики празднуют День Независимости именно 3 июля. В этот день 1944 году войска маршала Константина Рокоссовского и генерала армии Ивана Черняховского освободили от немецко-фашистских захватчиков Минск.

Напомним, что до конца 1996 года День Независимости в республике праздновали 27 июля - в день принятия Декларации о суверенитете в 1990-м, но на республиканском референдуме 88,18 процента жителей страны приняли решение отмечать праздник 3 июля.

"Выбор свидетельствует об исторической памяти белорусов и преемственности поколений", - прокомментировал народное волеизъявление глава республики Александр Лукашенко.

Жители Беларуси заплатили страшно высокую цену за победу в Великой Отечественной войне. Из девяти миллионов человек - день Победы встретили лишь шесть миллионов. Остальные погибли на фронте, умерли от голода или были замучены немецкими оккупантами и их приспешниками.

Белорусы не сдались, ушли партизаны и кульминацией победы стало освобождение Минска. Прежде чем войти на улицы столицы Беларуси танкистам генерал-майора Алексея Бурдейного пришлось пройти с боями около 70 километров.

"Эти трое суток нам не пришлось поспать. Нам иногда не было времени даже покушать. Но это все уже позади, дорогие мои друзья… Перед нами Минск - столичный город. Тысячи советских граждан ждут там нас, ждут с нетерпением своего освобождения. И забыв об усталости, мы должны думать об одном: только вперед. В этих боях, как никогда, честь и слава гвардейцев должна проявиться и проявиться с новой силой", - сообщает в рапорте о боевой операции командир 2-го танкового батальона гвардии капитан Скрипов.

Марш не был легкой прогулкой и бои шли жестокие. В боях на улицах Минска отличились танкисты Дмитрия Фроликова, который первый ворвался в город и сообщил: "Я - Фроликов! Нахожусь на северо-восточной окраине Минска! Продолжаю выполнять боевую задачу!". Его танк подбил самоходку "Фердинанд", два зенитных орудия и противотанковую пушку. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм советскому офицеру было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако получить награду танкисту не удалось 2 февраля 1945 года он погиб в литовском городе Кибартай.

В результате стремительного броска советских войск восточнее Минска попали в окружение 100-тысячная немецкая группировка. При ликвидации минского "котла" с 8 по 12 июля противник потерял свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными, в том числе 12 генералов.

Жители столицы Беларуси устроили грандиозную встречу освободителям. В одном из военных донесений это описывается так: "Танки были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины".

В честь освобождения Минска в Москве прогремел залп из 324 орудий, а 16 июля на ипподроме белорусской столицы состоялся партизанский парад. В нем участвовали 30 тысяч человек.

Справка "РГ"

К лету 1944 года, по данным Штаба партизанского движения, в лесах республики сражались 1255 партизанских отрядов численностью свыше 370 тысяч человек. За годы войны ими было пущено под откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда, разгромлено 29 железнодорожных станций, 6000 мостов и 948 гарнизонов, подорвано 18 700 автомашин и уничтожено 939 военных складов.