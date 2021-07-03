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03.07.2021 16:36
Рубрика: В мире

Президент Ирана прогнозирует пятую волну коронавируса в стране

Текст: Максим Макарычев

Президент Ирана Хасан Рухани выразил опасения, что Иран столкнется с новой волной COVID-19 из-за вспышки варианта дельта в этой, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции, стране Ближнего Востока.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Есть опасения, что мы находимся на пути к пятой волне пандемии по всей стране", - сказал Рухани в субботу на встрече иранской антивирусной рабочей группы, предупредив общественность быть осторожной, поскольку, по его словам, штамм дельта проник в страну с юга и востока, уточняет Guardian. В субботу Алиреза Раиси, представитель антивирусной группы, призвал к "строгому контролю границ страны", особенно в восточной части Ирана. COVID-19 унес жизни более 84 тысяч человек из более чем 3,2 миллиона случаев заражения в Иране, согласно официальным данным, которые, по признанию властей, не учитывают все случаи инфицирования. Дельта, которая сейчас присутствует как минимум в 85 странах, является наиболее заразной из всех выявленных разновидностей коронавируса.

Министерство здравоохранения Ирана классифицировало как "красные" - высшую категорию по шкале риска коронавируса Исламской Республики - столицу Тегеран и девять других городов в одноименной провинции. Южные и юго-восточные провинции Фарс, Хормозган, Керман и Систан-Белуджистан теперь также классифицируются как "красные". В красных зонах все магазины должны оставаться закрытыми, за исключением тех, которые считаются жизненно важными, включая продуктовые магазины и аптеки.

Зажатый в тиски американскими санкциями, затруднившими перевод денег иностранным фирмам, Иран заявляет, что ему трудно импортировать вакцины для своего 83-миллионного населения. Ранее сообщалось, что в июне Иране началось производство первой партии изобретенной в России вакцины от коронавируса "Спутник V", которую планируют использовать для вакцинации жителей Ирана. Прививки этой вакциной ставят в стране с 9 февраля, также гражданам предлагаются препараты других производителей.

Рухани находится на президентском посту последние недели, отработав два срока подряд. В августе его сменит ультраконсервативный священнослужитель и бывший глава судебной системы Эбрахим Раиси.

В мире Ближний Восток Иран Пандемия коронавируса COVID-19

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