В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

В Иране началось производство первой партии изобретенной в России вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций. Уже выпущена тестовая партия вакцины.

"Спутник V" местного производства планируют использовать для вакцинации жителей Ирана. Прививки этой вакциной ставят в стране с 9 февраля, также гражданам предлагаются препараты других производителей.

Ранее стало известно, что в России поступили в гражданский оборот первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", являющейся первым компонентом "Спутник V" . До конца месяца в обращение поступят около 2,5 миллиона доз.