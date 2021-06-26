Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот

Первые серии российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. Об этом заявил в рамках рабочей поездки по Белгородской области министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что 25 июня был завершен этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот.

Мурашко уточнил, что до конца июня в обращение поступят около 2,5 млн доз.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в мае этого года. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, антитела начинают вырабатываться через 21 день после прививки.