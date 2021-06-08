Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации

Вакцины от COVID-19 "Спутник V" и "Спутник лайт" могут эффективно применяться для ревакцинации. В том числе речь идет о гражданах, которые изначально прививались ими, заявили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что вакцину "Спутник Лайт" можно использовать для людей в возрасте от 18 до 60 лет. "Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность", - пояснили в Минздраве.

Для людей более старшего возраста применяется "Спутник V". Эта вакцина разрешена к применению у всех совершеннолетних граждан. На данный момент эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%, отметили в Минздраве.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Гриднев на заседании Госдумы сказал, что привитым "Спутником V", возможно, потребуется ревакцинация другим препаратом.