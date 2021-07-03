В России предложили ввести временный запрет на экспорт бензина

В России могут временно ввести запрет на экспорт бензина. Рассмотреть целесообразность этих мер вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики, пишет РИА Новости. Ожидается, что они помогут остановит рост цен на топливо внутри страны. Однако в правительстве опасаются, что такое решение может навредить нефтеперерабатывающей отрасли.

Именно поэтому аналитики и участники рынка оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, именно ограничение экспорта помогает стабилизировать цены, что особенно актуально в преддверии уборочной кампании. Таким образом, ограничивая цены на топливо, правительство рассчитывает не допустить подорожания потребительских товаров.

С другой стороны, запрет на экспорт может обернуться сокращением производства бензина, считает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Есть риск того, что российские нефтепроизводители уступят часть рынка, например, белорусским, работающим на нашей нефти", - говорит он. По его мнению, целесообразнее было бы увеличить экспортную пошлину.

Между тем, по данным Росстата, бензин на заправках подорожал с начала года на 3,8 процента, и это больше чем за весь 2020 год. Средняя его цена в Москве составила 49,2 рубля за литр, дороже всего он обходится жителям Магаданской области, где стоит почти 60 рублей за литр. И это притом, что в стране уже два года действует демпферный механизм. Это когда государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок при завышенной экспортной цене. Но если экспортные цены оказываются ниже, разницу нефтяники должны отправлять в госбюджет. Эксперты отмечают, что с бензина государство ничего не получает.