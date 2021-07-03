Собянин: Первые 100 предприятий, вакцинировавших 60% сотрудников, получат городские гранты

Первые 100 предприятий, вакцинировавших 60% сотрудников, получат городские гранты. О таком решении городских властей мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге.

Он написал: "Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей".

Кроме того, рестораны и кафе, по словам главы города, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", - сообщил Собянин.