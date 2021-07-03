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03.07.2021 10:10
Рубрика: Экономика

Столичные аэропорты переполнены пассажирами из-за отмененных рейсов

Текст: Елена Манукиян

Почти полсотни рейсов задержали или отменили 3 июля в трех столичных аэропортах, пишет Москва.ру со ссылкой на портал "Яндекс.Расписания". Причины пока не уточняются, официальных комментариев от Росавиации не было.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Лидирует по числу задержанных рейсов аэропорт Шереметьево, где больше всего пассажиров не смогли в субботу улететь вовремя. Некоторые рейсы отменили вовсе.

Наиболее спокойная ситуация во Внуково. Но и там 8 лайнеров не полетят.

В аэропорту Домодедово сообщается о 16 рейсах, пассажиры которых вылетят в пункты назначения с задержкой.

Ранее аналогичная ситуация в столичных аэропортах была 28 июня, когда десятки рейсов задержали или отменили из-за ливня. Однако в этот раз причиной произошедшего стали явно не погодные катаклизмы.

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