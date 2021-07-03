Столичные аэропорты переполнены пассажирами из-за отмененных рейсов

Почти полсотни рейсов задержали или отменили 3 июля в трех столичных аэропортах, пишет Москва.ру со ссылкой на портал "Яндекс.Расписания". Причины пока не уточняются, официальных комментариев от Росавиации не было.

Лидирует по числу задержанных рейсов аэропорт Шереметьево, где больше всего пассажиров не смогли в субботу улететь вовремя. Некоторые рейсы отменили вовсе.

Наиболее спокойная ситуация во Внуково. Но и там 8 лайнеров не полетят.

В аэропорту Домодедово сообщается о 16 рейсах, пассажиры которых вылетят в пункты назначения с задержкой.

Ранее аналогичная ситуация в столичных аэропортах была 28 июня, когда десятки рейсов задержали или отменили из-за ливня. Однако в этот раз причиной произошедшего стали явно не погодные катаклизмы.