В четырех российских регионах в этом году запустят беспилотное такси

Беспилотное такси станет доступным уже в этом году в качестве пилотного проекта жителям четыре регионов: Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

"Мы будем внимательно следить за экспериментом. Беспилотное такси востребовано бизнесом, компании давно ждали этого решения. В случае успешного тестирования проектов откроются широкие возможности для развития и коммерциализации современных технологий", - сказал он.

Замминистра напомнил, что реализация проекта стала возможной благодаря принятию нового закона об экспериментальных правовых режимах. Он позволит уже в этом году запустить для апробации в реальной жизни пять новых технологий. Это цифровые проекты по следующим направлениям: искусственный интеллект, грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов, оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, аналитика "больших" медицинских и экономических данных, а также беспилотное такси.