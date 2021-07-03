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03.07.2021 11:41
Рубрика: Коммерческий транспорт

В четырех российских регионах в этом году запустят беспилотное такси

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Беспилотное такси станет доступным уже в этом году в качестве пилотного проекта жителям четыре регионов: Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы будем внимательно следить за экспериментом. Беспилотное такси востребовано бизнесом, компании давно ждали этого решения. В случае успешного тестирования проектов откроются широкие возможности для развития и коммерциализации современных технологий", - сказал он.

Замминистра напомнил, что реализация проекта стала возможной благодаря принятию нового закона об экспериментальных правовых режимах. Он позволит уже в этом году запустить для апробации в реальной жизни пять новых технологий. Это цифровые проекты по следующим направлениям: искусственный интеллект, грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов, оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, аналитика "больших" медицинских и экономических данных, а также беспилотное такси.