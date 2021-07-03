В Москве курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД

Столичная Госавтоинспекция предлагает обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков в эфире "России 24".

По его словам, статистика показывает, что курьеры на велосипедах у нас зачастую нарушают правила и по этой причине попадают в ДТП.

- Необходимо сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах, - сообщил генерал.

По всей видимости, обязанность по проверке знаний правил у курьеров, предлагается возложить на их работодателей.