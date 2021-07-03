Новости

Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока" 14:58
Мужчины быстрее находят новую работу, чем женщины 14:41
Эксперт посоветовал заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов 14:36
Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер" 14:32
Денис Проценко призвал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы 14:16
Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко 14:16
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора 14:16
У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких 14:04
В Астрахани спасатели ищут пропавших внуков утонувшей женщины 13:57
Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море 13:55
В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек 13:22
Погибшего в Горячем Ключе спасателя представят к награде посмертно 13:20
Под Тамбовом задержали троих человек, напавших на экоактивиста 13:16
Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной 13:14
В Башкирии в аварии с автобусом пострадали трое детей 12:51
В Горячем Ключе при тушении пожара в многоэтажке погиб спасатель 12:43
Космонавт Олег Новицкий с борта МКС поздравил белорусов с Днем независимости 12:40
В Бурятии из-за COVID-19 закрыли федеральные торговые сети 12:37
В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи 12:34
Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы" 12:11
В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 14:16
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора

Текст: Виктор Девицын (Ижевск)

Следственные органы СК РФ по Удмуртской Республике возбудили уголовное дело по факту выброса хлора на муниципальном унитарном предприятии (МУП) Ижевска "Ижводоканал".

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Фото: МЧС РФ
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

По данным следствия, 2 июля 2021 года должностные лица МУП "Ижводоканал" допустили нарушения установленных правил при использовании в технологическом процессе предприятия опасного химического вещества - хлора, что в результате привело к его выбросу в атмосферу. Выброс создал угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей Ижевска.

Как сообщает СК РФ по Удмуртии, в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Производятся допросы сотрудников и руководства муниципального предприятия, принимаются меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Последствия аварийной ситуации к настоящему времени ликвидированы, угрозы для населения нет.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море
Путин: Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи
Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"