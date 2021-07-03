В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора

Следственные органы СК РФ по Удмуртской Республике возбудили уголовное дело по факту выброса хлора на муниципальном унитарном предприятии (МУП) Ижевска "Ижводоканал".

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По данным следствия, 2 июля 2021 года должностные лица МУП "Ижводоканал" допустили нарушения установленных правил при использовании в технологическом процессе предприятия опасного химического вещества - хлора, что в результате привело к его выбросу в атмосферу. Выброс создал угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей Ижевска.

Как сообщает СК РФ по Удмуртии, в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Производятся допросы сотрудников и руководства муниципального предприятия, принимаются меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Последствия аварийной ситуации к настоящему времени ликвидированы, угрозы для населения нет.