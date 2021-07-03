В Ижевске ликвидировали последствия утечки хлора

Авария, в результате которой в Ижевске на городской станции подготовки воды произошла утечка 800 килограммов хлора, полностью ликвидирована. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Специалисты оперативно локализовали распространение облака в пределах предприятия. Угрозы жизни и здоровью населению нет. "Превышения предельно-допустимой концентрации вещества в здании склада и в жилой зоне не зафиксированы. Эвакуация населения не требовалась", - приводит заяление пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Сообщается, что технологический процесс на объекте не прекращен, водоснабжение города осуществляется в штатном режиме. В ликвидации аварии участвовали 111 человек и 31 единица техники. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что никто из жителей не обращался в "скорую помощь" с признаками отравления хлором.

Напомним, утечка хлора произошла на станции подъема воды "Ижводоканала" на улице Песочной в Ижевске. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 килограммов. Утечку локализовали на уровне склада. Прокуратура Удмуртии начала проверку всех обстоятельств произошедшего.