В Иркутской области запретили работу театров, соляриев и саун

В Приангарье ужесточили ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Приостанавливается, в частности, работа театров и концертных залов, детских игровых комнат и развлекательных центров, соляриев и саун, прекращается предоставление услуг общественного питания в фудкортах.

Ограничение введено до 18 июля в соответствии с изменениями в указ, подписанный губернатором Игорем Кобзевым. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Гражданам, желающим отдохнуть в санатории, потребуются документы о вакцинации против COVID-19 (за исключением детей до 18 лет), отрицательный ПЦР-тест, выданный максимум за 72 часа до заселения в дом отдыха.

В указе перечислен и ряд других требований. Среди них - отмена с 5 июля по 2 августа выезда за пределы региона организованных групп детей для оздоровления и массовых мероприятий.