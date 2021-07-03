Указ губернатора Иркутской области от 2 июля 2021 года № 174-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 1 июля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 109 - 1013 следующего содержания:

"109. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Цыганова М.М.) на период по 2 августа 2021 года отменить выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях.

1010. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Полунина О.Н.) отменить проведение Фестиваля русской оперы Иркутской областной филармонии в Архитектурно-этнографическом музее "Тальцы".

1011. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В. А.) отменить проведение специализированных смен для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере "Мандархан" в июле-августе 2021 года.

1012. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям частных образовательных организаций обеспечить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующих территориях работу "дежурных" групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена), и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

1013. Рекомендовать мэру города Иркутска Болотову Р.Н. отменить вторую и третью оздоровительные смены в детском оздоровительном лагере "Байкал" (МАОУ ЦО № 47 г. Иркутска).";

2) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, дополнить пунктом 92 следующего содержания:

"92. Загородные стационарные оздоровительные организации обеспечивают одномоментный заезд всех работников организаций на период работы смены. В случае выезда работников оздоровительной организации за ее пределы в период работы смены возвращение указанных лиц в оздоровительную организацию в период работы соответствующей смены не допускается.";

3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных указом:

в пункте 2:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56), за исключением оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах;";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) предоставление услуг музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуг ботанических садов, зоопарков (код ОКВЭД 2: 91.04.1);";

подпункт 9 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее -хозяйствующие субъекты):

1) предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90.04);

2) предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 90.01, 90.04, 93) - на период по 18 июля 2021 года;

3) предоставляющих услуги СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 96.02, 96.04) - на период по 18 июля 2021 года;

4) предоставляющих услуги общественного питания в фудкортах (код ОКВЭД 2: 56) - на период по 18 июля 2021 года.";

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3 ) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19), отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);";

пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19), отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);";

в пункте 11:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац третий признать утратившим силу;

в пункте 12:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Для допуска к занятию спортом потребитель услуг представляет документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19.";

абзац четвертый признать утратившим силу;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Перечня, для предоставления услуг по демонстрации кинофильмов допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) соблюдение методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года) и при условии заполнения кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы;

2) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19).";

пункт 141 признать утратившим силу;

4) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном указом (далее - Перечень):

пункт 13 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) временно приостановить проведение углубленной диспансеризации и оказание плановой медицинской помощи, за исключением медицинской помощи пациентам с онкологическими, психическими, наркологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, пациентам, страдающим различными формами туберкулеза, а также находящимся на заместительной почечной терапии, пациентам с трансплантированными органами, а также с заболеваниями и состояниями, при которых отсутствие оказания медицинской помощи на определенное время может повлиять (создать) угрозу жизни и здоровью.";

приложение 1 к Перечню дополнить строками 73 - 75 следующего содержания:

" 73. МАНО "Лечебно-диагностический центр"

74. ОГБУЗ "Балаганская районная больница"

75. ОГАУЗ "Санаторий "Юбилейный"

5) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18. Рекомендовать лицам, находящимся на территории Иркутской области, воздержаться от посещения религиозных объектов до стабилизации эпидемиологической обстановки.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1 пункта 1, абзацев четырнадцатого - семнадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего указа.

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 5 июля 2021 года.

Абзацы четырнадцатый - семнадцатый подпункта 3 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 12 июля 2021 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







