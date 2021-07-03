Спасатели спустили с Эльбруса жителя Санкт-Петербурга

На Эльбрусе завершилась спасательная операция - сотрудники Эльбрусского ВПСО МЧС России спустили вниз альпиниста из Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуация МЧС России по КБР поступила информация, что одному из членов альпинистской группы стало плохо на высоте 5100 метров. Предположительно, у него развилась горная болезнь.

Спасатели выдвинулись на место нахождения группы и эвакуировали мужчину 1990 года рождения на поляну "Азау". От дальнейшей помощи он отказался.