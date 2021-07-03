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03.07.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

В КБР начали проверку обстоятельств гибели туристки на фуникулере

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В КБР начали доследственную проверку по факту гибели туристки при падении с грузового фуникулера в ущелье Адыр-су. Об этом сообщили в пресс-службе СК по республике.

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Как ранее уже писала "РГ", стало известно, что погибшая была известной журналисткой из Ставропольского края. Она более 10 лет проработала на местном телевидении.

"Согласно материалам проверки, 3 июля 2021 года, примерно в 10 часов утра, в ущелье Адыр-су на автомашине приехали двое туристов из Ставропольского края, - говорится в сообщении СК. - Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего, начался подъем припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Также назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ставропольский край РГ-Видео

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