В КБР начали проверку обстоятельств гибели туристки на фуникулере

В КБР начали доследственную проверку по факту гибели туристки при падении с грузового фуникулера в ущелье Адыр-су. Об этом сообщили в пресс-службе СК по республике.

Как ранее уже писала "РГ", стало известно, что погибшая была известной журналисткой из Ставропольского края. Она более 10 лет проработала на местном телевидении.

"Согласно материалам проверки, 3 июля 2021 года, примерно в 10 часов утра, в ущелье Адыр-су на автомашине приехали двое туристов из Ставропольского края, - говорится в сообщении СК. - Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего, начался подъем припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Также назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей.