Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.07.2021,  
07:33
Текст:  Николай Грищенко

Над Черным морем прошли учебно-боевые полеты российских истребителей

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Пилоты морской авиации Черноморского флота и 4-й воздушной армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. В тренировочных полетах были задействованы более десяти истребителей и бомбардировщиков.

Роль условного противника, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Фото: Министерство обороны РФ
Военные летчики и моряки рассказали об учениях в Средиземном море

Перед началом совместных полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава морской авиации выполнил разведку условных целей в Черном море, а затем удары нанесли многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М,а так же истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики Су-27.

"Летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям", - говорится в сообщении. Маневры проходили со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Отметим, что воздушное мастерство российских летчиков неоднократно производило впечатление на иностранных военных. К примеру, в марте 2017 года бомбардировщики Су-24 напугали моряков американского эсминца Porter. Полет самолетов прошел на высоте около 30 метров над уровнем Черного моря

Отметим, что тренировка морской авиации и 4-й воздушной армии ВВС и ПВО прошла на фоне военных учений Sea Breeze - 2021, в которых во главе с США участвуют 32 страны, около пяти тысяч военнослужащих, 40 кораблей и вспомогательных судов, 30 самолетов, беспилотников и вертолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Abbas Squad Combat / youtube.com
Танк KF-1 из Ирака оказался слишком сложным для массового производства 01.07.2021
Испытания подлодки "Белгород" встревожили Великобританию 29.06.2021
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца 28.06.2021
ВКС России
NI назвал преимущества Су-35 по сравнению с F-22 28.06.2021
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К 25.06.2021