Поток автомобилей через Крымский мост увеличился вдвое

С начала года по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более двух миллионов автомобилей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится на сайте дорожного управления "Тамань", которое входит в состав федерального дорожного агентства "Росавтодор".

Отмечается также, что всего за три года по мосту проехало более 15 млн автомобилей: примерно по 7,5 млн в одну и другую сторону. Из них более 2 млн грузовых и 175 тысяч автобусов.

Суточный рекорд по количеству автомобилей был установлен 16 августа прошлого года, тогда в обе стороны Керченский пролив пересекли 37 374 автомобиля, отмечается в сообщении.

Сегодня Крымский мост - самый длинный транспортный переход из когда-либо возведенных на территории нашей страны, протяженность автомобильного моста через него составляет 16,9 км, а железнодорожного - 18,1 км.